Вукоевич стал главным тренером сборной Хорватии U-23
Экс-динамовец станет первым специалистом на этом посту
Огнен Вукоевич стал первым тренером в истории сборной Хорватии U-23, сообщает Vecernji List. Эту команду создали для просмотра и развития игроков, которые не проходят в первую команду страны.
36-летний Вукоевич будет определять список футболистов вместе с главным тренером национальной команды Златко Даличем и главным инструктором Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.
Помогать экс-динамовцу будут Тихомир Булат, Марио Царевич и Мато Неретляк. При этом Вукоевич сохранит свою должность в тренерском штабе первой сборной Хорватии.
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