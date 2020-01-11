Вукоевич стал главным тренером сборной Хорватии U-23

Огнен Вукоевич стал первым тренером в истории сборной Хорватии U-23, сообщает Vecernji List. Эту команду создали для просмотра и развития игроков, которые не проходят в первую команду страны.

36-летний Вукоевич будет определять список футболистов вместе с главным тренером национальной команды Златко Даличем и главным инструктором Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.

Помогать экс-динамовцу будут Тихомир Булат, Марио Царевич и Мато Неретляк. При этом Вукоевич сохранит свою должность в тренерском штабе первой сборной Хорватии.