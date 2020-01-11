  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Вукоевич стал главным тренером сборной Хорватии U-23

Общие новости
(1 голосов)

Экс-динамовец станет первым специалистом на этом посту

Вукоевич стал главным тренером сборной Хорватии U-23
Новина українською

Огнен Вукоевич стал первым тренером в истории сборной Хорватии U-23, сообщает Vecernji List. Эту команду создали для просмотра и развития игроков, которые не проходят в первую команду страны.

36-летний Вукоевич будет определять список футболистов вместе с главным тренером национальной команды Златко Даличем и главным инструктором Хорватского футбольного союза Петаром Крпаном.

Помогать экс-динамовцу будут Тихомир Булат, Марио Царевич и Мато Неретляк. При этом Вукоевич сохранит свою должность в тренерском штабе первой сборной Хорватии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Огнен Вукоевич Хорватия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...