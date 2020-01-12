Луческу отказался от работы в Рапиде

Бывший тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу отверг предложение "Рапида".

Клуб из Бухареста был готов пригласить 74-летнего специалиста как на тренерскую, так и на одну из руководящих должностей, сообщает турецкий таблоид Sporx.

В настоящий момент клубом руководит Даниэлу Панку, который работал под началом Луческу в "Бешикташе". Мирча порой консультирует экс-подопечного, одна в официальной работе в клубе не заинтересован.

Ранее Луческу также отказался возглавить швейцарский "Сьон" и бразильский "Сантос".