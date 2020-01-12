Луческу отказался от работы в Рапиде
Мистер не спешит возвращаться к работе
Бывший тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу отверг предложение "Рапида".
Клуб из Бухареста был готов пригласить 74-летнего специалиста как на тренерскую, так и на одну из руководящих должностей, сообщает турецкий таблоид Sporx.
В настоящий момент клубом руководит Даниэлу Панку, который работал под началом Луческу в "Бешикташе". Мирча порой консультирует экс-подопечного, одна в официальной работе в клубе не заинтересован.
Ранее Луческу также отказался возглавить швейцарский "Сьон" и бразильский "Сантос".
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
12.01.2020 в 12:48
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.01.2020 в 10:46
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tolina-ystas (Краматорск)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
12.01.2020 в 12:19
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Володимирович (Кременчуг)
12.01.2020 в 12:33
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