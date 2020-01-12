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Луческу отказался от работы в Рапиде

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(1 голосов)

Мистер не спешит возвращаться к работе

Луческу отказался от работы в Рапиде
Новина українською

Бывший тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу отверг предложение "Рапида".

Клуб из Бухареста был готов пригласить 74-летнего специалиста как на тренерскую, так и на одну из руководящих должностей, сообщает турецкий таблоид Sporx.

В настоящий момент клубом руководит Даниэлу Панку, который работал под началом Луческу в "Бешикташе". Мирча порой консультирует экс-подопечного, одна в официальной работе в клубе не заинтересован.

Ранее Луческу также отказался возглавить швейцарский "Сьон" и бразильский "Сантос".

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В статье: Мирча Луческу Рапид (Бухарест)
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
12.01.2020 в 12:48
Та может уже и хватит
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.01.2020 в 10:46
Опустився циган до рівня якогось рапіду. Без ахметівського бабла він нуль.
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+1
-4
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tolina-ystas (Краматорск)
12.01.2020 в 12:15
У него бабла намного больше чем у тебя ума.Не учили тебя со старшими почтенно разговаривать.Ну ничего жизнь всё равно эту ошибку исправит.
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+2
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
12.01.2020 в 12:19
Свербить за циганом ?
0
-1
Володимирович (Кременчуг)
12.01.2020 в 12:33
Свербить за Семиним, Гізіевим??? То їдь на їх батьківщину і не смерди тут!!!
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0
0

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