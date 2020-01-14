Экс-игрок Ювентуса, Ливерпуля и ПСЖ повесил бутсы на гвоздь

Экс-полузащитник французского "Пари Сен-Жермен", итальянского "Ювентуса" и английского "Ливерпуля" Мохамед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры. 34-летний малиец отметил в интервью RMC Sport, что решение далось очень тяжело.

"Это конец, я заканчиваю выступления... Было очень трудно принять такое решение, ведь это моя жизнь, я всегда занимался футболом. Тяжело сдерживать слезы".

Последним клубом Сиссоко был "Сошо", который он покинул прошлым летом. На протяжении карьеры он выступал за "Осер", "Валенсию", "Фиорентину", "Леванте", "Шанхай Шеньхуа", а также "Пьюн Сити" (Индия), "Тернану", "Митру Кукар" (Индонезия), "Атлетико Сан-Луис" (Мексика) и "Китчи" (Гонконг). За сборную Мали Сиссоко сыграл всего 33 матча за 10 лет с 2003 по 2013 год.