  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Экс-игрок Ювентуса, Ливерпуля и ПСЖ повесил бутсы на гвоздь

Общие новости
(1 голосов)

Помните Мохамеда Сиссоко?

Экс-игрок Ювентуса, Ливерпуля и ПСЖ повесил бутсы на гвоздь
Новина українською

Экс-полузащитник французского "Пари Сен-Жермен", итальянского "Ювентуса" и английского "Ливерпуля" Мохамед Сиссоко объявил о завершении игровой карьеры. 34-летний малиец отметил в интервью RMC Sport, что решение далось очень тяжело.

"Это конец, я заканчиваю выступления... Было очень трудно принять такое решение, ведь это моя жизнь, я всегда занимался футболом. Тяжело сдерживать слезы".

Последним клубом Сиссоко был "Сошо", который он покинул прошлым летом. На протяжении карьеры он выступал за "Осер", "Валенсию", "Фиорентину", "Леванте", "Шанхай Шеньхуа", а также "Пьюн Сити" (Индия), "Тернану", "Митру Кукар" (Индонезия), "Атлетико Сан-Луис" (Мексика) и "Китчи" (Гонконг). За сборную Мали Сиссоко сыграл всего 33 матча за 10 лет с 2003 по 2013 год.

Читайте такжеЗащитник сборной Голландии рискует завершить карьеру из-за проблем с сердцем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мохамед Сиссоко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...