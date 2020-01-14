Дайджест: Lego и МЮ, перформанс польских фанатов, эффектные бутсы Агуэро и сюрприз от Уилшира
Яркие свежие футбольные моменты
Lego стал партнером "МЮ" и выпустил модель "Олд Траффорд" в честь 110-летия арены. В рамках сотрудничества датская компания запустило производство модели стадиона. Макет сделан в масштабе 1:600 и содержит 3898 деталей, в том числе статую "Троицы" и часы Мюнхенского мемориала.
???? Bring home the Theatre of Dreams with the exclusive LEGO Old Trafford Stadium!@ManUtd #BuildUnited pic.twitter.com/oPdQpDOUeY— LEGO (@LEGO_Group) January 13, 2020
Анонсирован новый набор LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford – Manchester United в масштабе 1: 600, порадует фанатов футбола и не только.— L`Boy (@IBoyBuilder) January 14, 2020
Помимо обязательных инструкций, книга содержит информацию о стадионе и информацию о дизайнерах, которые стоят за сборкой. pic.twitter.com/RWlT88BFtv
Фанаты "Ягеллонии" из Белостока отмечали вчера 100-летие создания клуба. Вышло масштабно…
Ultras Jagiellonia Białystok pic.twitter.com/uvJCW8G4oE— Jürgen (@Jurgen__K) January 13, 2020
Польша. Фанаты белостокской Ягеллонии празднуют 100-летие любимой команды! / Poland. Jagiellonia Białystok - 100 years. pic.twitter.com/MDNho90nny— Амир (@u1tramir) January 14, 2020
Puma подарила форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пару бутс из своего лимитированного издания Puma One – в честь своего рекордного для АПЛ хет-трика. Хотели бы себе такие? Пишите в комментариях!
En conmemoración del último récord del “Kun” Aguero en la Premier League, PUMA presentó esta edición especial de sus botines ONE ???? pic.twitter.com/d1KYlhamKT— locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) January 13, 2020
Джек Уилшир эффектно поздравил одноклубника Деклана Райса с Днем рождения. Заметно, как рад юный хавбек сюрпризу?
West Ham's @JackWilshere had a birthday surprise for @_DeclanRice ???????? pic.twitter.com/iwOS0j8fen— 433 (@433) January 14, 2020
В качестве бонуса – эффектное комбо. Когда не сумел вовремя остановиться…
Новости по теме
- 13:32 Зарубежные Дайджест: кривая разметка поля в Серии А, грубый Бербатов, тролль Салах и роман Макберни с порнозвездой
- 13:47 Зарубежные Дайджест: Крауча выгнали из дома, Шакира не хочет замуж и завещание фаната на пиво игрокам
- 14:03 Зарубежные Дайджест: покушение на экс-форварда Юве, троллинг Линекера и форма Интера на следующий сезон