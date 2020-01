Дайджест: Lego и МЮ, перформанс польских фанатов, эффектные бутсы Агуэро и сюрприз от Уилшира

Lego стал партнером "МЮ" и выпустил модель "Олд Траффорд" в честь 110-летия арены. В рамках сотрудничества датская компания запустило производство модели стадиона. Макет сделан в масштабе 1:600 и содержит 3898 деталей, в том числе статую "Троицы" и часы Мюнхенского мемориала.

???? Bring home the Theatre of Dreams with the exclusive LEGO Old Trafford Stadium!@ManUtd #BuildUnited pic.twitter.com/oPdQpDOUeY