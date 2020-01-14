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Дайджест: Lego и МЮ, перформанс польских фанатов, эффектные бутсы Агуэро и сюрприз от Уилшира

Общие новости
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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: Lego и МЮ, перформанс польских фанатов, эффектные бутсы Агуэро и сюрприз от Уилшира
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Lego стал партнером "МЮ" и выпустил модель "Олд Траффорд" в честь 110-летия арены. В рамках сотрудничества датская компания запустило производство модели стадиона. Макет сделан в масштабе 1:600 и содержит 3898 деталей, в том числе статую "Троицы" и часы Мюнхенского мемориала.

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Puma подарила форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пару бутс из своего лимитированного издания Puma One – в честь своего рекордного для АПЛ хет-трика. Хотели бы себе такие? Пишите в комментариях!

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В качестве бонуса – эффектное комбо. Когда не сумел вовремя остановиться…

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В статье: Серхио Агуэро Джек Уилшир Манчестер Юнайтед Ягеллония (Белосток) Деклан Райс Дайджест
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