Дайджест: Lego и МЮ, перформанс польских фанатов, эффектные бутсы Агуэро и сюрприз от Уилшира

Lego стал партнером "МЮ" и выпустил модель "Олд Траффорд" в честь 110-летия арены. В рамках сотрудничества датская компания запустило производство модели стадиона. Макет сделан в масштабе 1:600 и содержит 3898 деталей, в том числе статую "Троицы" и часы Мюнхенского мемориала.

???? Bring home the Theatre of Dreams with the exclusive LEGO Old Trafford Stadium!@ManUtd #BuildUnited pic.twitter.com/oPdQpDOUeY — LEGO (@LEGO_Group) January 13, 2020

Анонсирован новый набор LEGO Creator Expert 10272 Old Trafford – Manchester United в масштабе 1: 600, порадует фанатов футбола и не только.

Помимо обязательных инструкций, книга содержит информацию о стадионе и информацию о дизайнерах, которые стоят за сборкой. pic.twitter.com/RWlT88BFtv — L`Boy (@IBoyBuilder) January 14, 2020

Фанаты "Ягеллонии" из Белостока отмечали вчера 100-летие создания клуба. Вышло масштабно…

Польша. Фанаты белостокской Ягеллонии празднуют 100-летие любимой команды! / Poland. Jagiellonia Białystok - 100 years. pic.twitter.com/MDNho90nny — Амир (@u1tramir) January 14, 2020

Puma подарила форварду "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пару бутс из своего лимитированного издания Puma One – в честь своего рекордного для АПЛ хет-трика. Хотели бы себе такие? Пишите в комментариях!

En conmemoración del último récord del “Kun” Aguero en la Premier League, PUMA presentó esta edición especial de sus botines ONE ???? pic.twitter.com/d1KYlhamKT — locoxelfutbolGT (@LocoxelFutbol_) January 13, 2020

Джек Уилшир эффектно поздравил одноклубника Деклана Райса с Днем рождения. Заметно, как рад юный хавбек сюрпризу?

В качестве бонуса – эффектное комбо. Когда не сумел вовремя остановиться…