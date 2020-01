Дайджест: Puma и ПСВ, плохой водитель Мойзе Кин, трюки Кулибали и Гризманна

Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино прошел обряд крещения – на мероприятии присутствовал товарищ бразильца по клубу и сборной Алиссон Бекер, а также жена Роберто – Лариса. Никто не сдерживал слез. 28-летний Фирмино выложил видеоролик с церемонии: "Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус".

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma стал техническим спонсором "ПСВ" из Эйндховена. Договор вступит в силу июле этого года. Директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию Йохан Адамссон отметил, что "ПСВ" – это один из самых известных футбольных клубов в Европе".

PSV Eindhoven have announced a new long-term partnership with PUMA, who will take over from Umbro in the summer: https://t.co/nIgfMlqIrw pic.twitter.com/EIkvrV7K29