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Дайджест: Puma и ПСВ, плохой водитель Мойзе Кин, трюки Кулибали и Гризманна

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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: Puma и ПСВ, плохой водитель Мойзе Кин, трюки Кулибали и Гризманна
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Бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино прошел обряд крещения – на мероприятии присутствовал товарищ бразильца по клубу и сборной Алиссон Бекер, а также жена Роберто – Лариса. Никто не сдерживал слез. 28-летний Фирмино выложил видеоролик с церемонии: "Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус".

Немецкий производитель спортивной экипировки Puma стал техническим спонсором "ПСВ" из Эйндховена. Договор вступит в силу июле этого года. Директор Puma по спортивному маркетингу и лицензированию Йохан Адамссон отметил, что "ПСВ" – это один из самых известных футбольных клубов в Европе".

19-летний футболист "Эвертона" Мойзе Кин опубликовал в своем Instagram ролик, в котором веселится, глядя на фанатов "ирисок" – они проезжали мимо и не смогли не заметить Кина. Болельщики копировали празднование Мойзе, и ему это понравилось. На видео Кин смеется, а в подписи говорится: "Я люблю фанатов "Эвертона". Позднее поступок футболиста подвергли критике в Сети. Многие пользователи стали отмечать аккаунт для полиции Ливерпуля и призывать наказать игрока за использование телефона за рулем. Кин уже удалил видео из своего аккаунта.

Против Мбаппе лучше защищаться вдвоем. Во время поединка "Наполи" и "ПСЖ" Килиан оказался на правом фланге и начал крутить спины Мариу Руи и Калиду Кулибали. Португалец забрел в зону сенегальца и не захотел ее покидать, поэтому, Кулибали пришлось по-лидерски выталкивать Руи на Мбаппе. Все правильно сделал?

Яркий трюк в исполнении Гризманна на тренировке:

В качестве бонусов – подборки с сэйвами Адриана и Тер Штегена:

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В статье: Антуан Гризманн Марк-Андре тер Штеген ПСВ (Эйндховен) Калиду Кулибали Puma Роберто Фирмино Алиссон Бекер Мариу Руй Мойзе Кин Адриан Сан-Мигель Дайджест
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