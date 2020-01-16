Роналду увеличил привлекательность Юве, у платного ТВ новые конкуренты. Что мы узнали из нового отчёта Делойт

В начале текущей недели компания "Делойт" опубликовала уже 23-й для себя рейтинг финансовой прибыли клубов за счёт футбольных операций, который называется Deloitte Football Money League. В ней составители рейтинга учитывают три составляющих: сколько клуб зарабатывает на телеправах, деятельность в день матча (билеты и продажи товаров, связанных непосредственно с текущей игрой) и на коммерческой работе.

"Чемпионом" Deloitte Football Money League в сезоне-2018/19 стала "Барселона", которая стала первым клубом в истории, чей доход превысил 800 млн евро. Вслед за ней расположились "Реал" и МЮ, а с остальной таблицей можно ознакомиться здесь.

Помимо таблички с расписанными победами и поражениями клубов на финансовом рынке, "Делойт" также провёл свой небольшой анализ происходящего в мировом футболе. Среди прочего, в компании считают, что стоимость телеправ в ближайшие годы может зависнуть на месте, в то время как клубы научатся больше зарабатывать со своей коммерческой деятельности.

Рассказываем о главных тезисах партнёра группы спортивного бизнеса "Делойт" Дэна Джонса, который оставил свой вывод по новому отчёту компании.

в сезоне 2018/19 20 лучших клубов рейтинга принесли совокупный доход в размере 9,3 млрд евро, что на 11% больше, чем сезоном ранее. Рост выручки на 939 млн евро стал возможен благодаря доходу от трансляций в 575 млн евро (рост на 16%), коммерческим доходом (рост на 9%) и доходом от "игрового дня" (рост на 4%).

длительный период без турниров УЕФА может существенно повлиять на получение доходов. Яркий пример - МЮ, который сейчас третий и прогнозируется, что падение в следующем рейтинге, который выйдет через год, продолжится. По похожему пути сейчас идёт "Арсенал". С другой стороны - выход "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов на фоне игр в Лиге Европы "Челси" и того же "Арсенала" позволил "шпорам" завоевать статус самого прибыльного клуба Лондона.

клубы, занявшие первые места в рейтинге, гораздо меньше зависят от доходов за трансляции, чем клубы меньшего размера. Основной доход пяти ведущих клубов рейтинга - коммерческая деятельность (49%). Для сравнения, у клубов, которые заняли в рейтинге с 16 по 20 места, 65% доходов поступает от трансляций.

если бы доходы 30 лучших клубов были рассчитаны только на основе коммерческой прибыли, ТОП-5 осталась бы прежней: “Барселона” вновь окажется на вершине, но вторую строчку займёт ПСЖ. Далее - “Бавария”, “Реал” и МЮ. В то же время, “Зенит”, “Милан”, “Айнтрахт” и “Аякс” вытеснят из ТОП-20 “Рому”, “Вест Хэм”, “Эвертон” и “Наполи”.

АПЛ особенно страдает, если убрать доход от трансляций. Если бы клубы из ТОП-30 были ранжированы только по коммерческому доходу, семь из десяти клубов АПЛ заняли бы более низкие позиции (только двое остались без изменений).



Усреднённая диаграмма влияния заработков от трансляций, коммерческой деятельности и "игрового дня" в зависимости от позиции в рейтинге / Источник - Deloitte analysis

рост доходов клубов за последние два десятилетия был вызван резким ростом цен на права на трансляции как для внутренних, так и международных соревнований.

отдельные клубы могли увеличить доход, оставаясь, казалось бы, невосприимчивыми к более широким рыночным условиям, просто участвуя в высшем дивизионе своей страны.

споры о том, достигли ли крупнейшие футбольные лиги потолка по стоимости прав, продолжаются. Например, в последнем цикле стоимость внутренних прав Премьер-лиги не росла, но был достигнут существенный прыжок стоимости международных прав, поэтому общая цена прав вновь возросла. Международный интерес может продолжать стимулировать рост в краткосрочной перспективе. Но если не произойдёт в динамике конкуренции, внутренние рынки, которые достигли пика, вероятно, будут затруднять достижение двузначных темпов роста предыдущих циклов.



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