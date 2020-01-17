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Дайджест: встреча Зинченко и Срны, огромная кровать Лукаку и горчичник вратарю за любопытство

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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: встреча Зинченко и Срны, огромная кровать Лукаку и горчичник вратарю за любопытство
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Форвард "Интера" Ромелу Лукаку похвастался необычной покупкой – кроватью огромных размеров. Одноклубник бельгийца, Андреа Раноккия, потроллил нападающего: "Она для 15 человек?". Вопрос итальянца поддержало большое количество фанатов…

Александр Зинченко встретился с Дарио Срной в Манчестере. Хорват приехал на базу молодежной академии "Манчестер Сити", где его встретил украинский защитник "горожан". Зинченко опубликовал фотографию с бывшим футболистом донецкого "Шахтера": "Было здорово тебя увидеть, легенда". 23-летний украинец играл за "горняков" с 2010 по 2014 год, а Срна – с 2003 по 2018-й.

Вратарь польской "Вислы" Томас Дене получил "горчичник" в матче чемпионата против "Легии". Причина наказания – любопытство. Голкипер составил компанию судье поединка во время просмотра игрового эпизода с помощью VAR. Футболистам АПЛ на заметку…

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В статье: Дарио Срна Андреа Раноккья Ромелу Лукаку Висла (Краков) Андреа Раноккия Александр Зинченко Дайджест Томас Дене
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