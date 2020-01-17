Такое с Барселоной не выиграешь: Аль-Садд Хави стал обладателем кубка принца Катара

Катарский "Аль-Садд", который сейчас тренирует Хави, сумел стать обладателем кубка наследного принца Катара. В финале был обыгран "Аль-Духайль".

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Особой интриги в матче не было - подопечные испанца уже в первом тайме забили трижды, а во втором еще раз укрепили успех. Этот титул стал для Хави вторым в тренерской карьере.

Напомним, что совсем недавно Хави отказался возглавить родную для себя "Барселону".