Мишель Платини: ФИФА и спортивный арбитражный суд - мафия

Экс-президент УЕФА Мишель Платини подверг критике ФИФА.

– ФИФА и спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) действуют как мафия. Это большая семья из маленькой Швейцарии. Они встречаются и обо всем договариваются, решают. Они могут сделать так, что вы исчезнете из футбола. Я не сделал ничего плохого, а они убили меня вместе с Блаттером. Я видел все изнутри. Они делают что хотят, они никому не подчиняются. Юристы ФИФА, УЕФА и CAS – это, по сути, одни и те же люди, которые живут в Швейцарии и постоянно общаются.

– Чем вы занимались последние 4,5 года?

– После долгих лет работы я проснулся и ощутил опустошение. Впервые за 55 лет я не знал, что мне делать. Внезапно я стал Аль Капоне мирового футбола, гангстером. Лавина обрушилась на меня. Было плохо – нападки со стороны ФИФА и сотен журналистов сделали мою жизнь невыносимой. Через месяц эмоции стали утихать. Я начал понимать, в каком положении оказался. Я был готов защищаться, но в то же время знал, что это безнадежное дело. Поскольку главный герой заговора не имеет права выиграть у системы, которая его заговор создала.

Легко обвинить кого-то за десять секунд, и потом вы должны защищать себя годами. Я провел много времени с адвокатами, зная, что это ничего не даст. Я посвятил время семье – жене, детям, внукам и друзьям. Я много путешествовал и играл в гольф.

Не буду плакать из-за потери работы. Я борюсь за себя по другой важной причине: я ненавижу несправедливость. Она меня достала. Моя история действительно проста. ФИФА должна была мне деньги. Я ждал, ждал и ждал. Через несколько лет я наконец-то попросил вернуть мне долг. Я напомнил ФИФА о нем. Я выставил счет, получил деньги, заплатил налоги. Я ничего не скрывал. Я не сделал ничего плохого. Через четыре года та же ФИФА обвинила меня в махинациях. Группа людей, заплативших мне.

Это был заговор ФИФА против моей кандидатуры на выборах президента, – сказал Мишель Платини.