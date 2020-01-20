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Дайджест: поцелуй Роналду и Дибалы, прогиб Ибрагимовича и как Неймар с рук Мбаппе покушал

Общие новости
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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: поцелуй Роналду и Дибалы, прогиб Ибрагимовича и как Неймар с рук Мбаппе покушал
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Футболисты туринского "Ювентуса" попали в интересную ситуацию во время матча 20-го тура итальянской Серии А с "Пармой" (2:1). На 58-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед после передачи Пауло Дибалы. Португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, поворачиваясь друг к другу, случайно поцеловались. Хе-хе.

Златан Ибрагимович – очень пластичный футболист. Несмотря на возраст, швед продолжает радовать публику эффектными движениями:

Килиан Мбаппе и Неймар остались на скамейке запасных на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Лорьяна" (1:0) – во время поединка, француз решил тихо покормить голодного бразильца. Посмотрите на эти лица…

Как бонус: эффектная обманка все от того же Неймара во время исполнения корнера.

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В статье: Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Неймар Пауло Дибала Килиан Мбаппе
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