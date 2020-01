Дайджест: поцелуй Роналду и Дибалы, прогиб Ибрагимовича и как Неймар с рук Мбаппе покушал

Футболисты туринского "Ювентуса" попали в интересную ситуацию во время матча 20-го тура итальянской Серии А с "Пармой" (2:1). На 58-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед после передачи Пауло Дибалы. Португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, поворачиваясь друг к другу, случайно поцеловались. Хе-хе.

Златан Ибрагимович – очень пластичный футболист. Несмотря на возраст, швед продолжает радовать публику эффектными движениями:

Age: 3⃣8⃣ No one: Literally no one: @Ibra_official ⤵️ Beat depressing #BlueMonday pic.twitter.com/ommU6EkRe7

Килиан Мбаппе и Неймар остались на скамейке запасных на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Лорьяна" (1:0) – во время поединка, француз решил тихо покормить голодного бразильца. Посмотрите на эти лица…

Как бонус: эффектная обманка все от того же Неймара во время исполнения корнера.

What could the linesman have done to Neymar to deserve this ????????pic.twitter.com/Mwwc6aejfv