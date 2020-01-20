Дайджест: поцелуй Роналду и Дибалы, прогиб Ибрагимовича и как Неймар с рук Мбаппе покушал
Яркие свежие футбольные моменты
Футболисты туринского "Ювентуса" попали в интересную ситуацию во время матча 20-го тура итальянской Серии А с "Пармой" (2:1). На 58-й минуте Криштиану Роналду вывел свою команду вперед после передачи Пауло Дибалы. Португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, поворачиваясь друг к другу, случайно поцеловались. Хе-хе.
Don’t be jealous, Bonucci pic.twitter.com/MDtU8oy89X— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 20, 2020
Златан Ибрагимович – очень пластичный футболист. Несмотря на возраст, швед продолжает радовать публику эффектными движениями:
Age: 3⃣8⃣— AC Milan (@acmilan) January 20, 2020
No one:
Literally no one:@Ibra_official ⤵️
Beat depressing #BlueMonday pic.twitter.com/ommU6EkRe7
Килиан Мбаппе и Неймар остались на скамейке запасных на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Лорьяна" (1:0) – во время поединка, француз решил тихо покормить голодного бразильца. Посмотрите на эти лица…
Как бонус: эффектная обманка все от того же Неймара во время исполнения корнера.
What could the linesman have done to Neymar to deserve this ????????pic.twitter.com/Mwwc6aejfv— † (@XammyOfficial) January 18, 2020
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