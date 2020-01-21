Дайджест: оператор сообщил жене об измене мужа, благородство в футзале и День объятий
Яркие свежие футбольные моменты
Эквадорская "Барселона" в субботу провела спарринг против команды "Дельфин", но операторов в один из моментов встречи волновала не игра, а забавный эпизод на трибунах. Один из фанатов приобнял свою спутницу (?) и поцеловал ее, но, обнаружив, что на них направлена телекамера, парень максимально смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал виноватый вид и уткнулся в телефон. По информации СМИ, таким образом, парень "спалился" с любовницей…
Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn't like getting attention especially when he's being romantic ???? pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR— Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020
Классный момент из футзала: игрок отказался забить после того, как его противник получил травму в противоборстве с ним. Благородно.
Сегодня, 21 января, весь мир отмечает День объятий. Пресс-служба "Эвертона" считает, что "никто не сможет обниматься лучше, чем Андре Гомеш". Футболист "ирисок" продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, обнимая фанатов команды в рамках специальной акции по сбору средств на лечение больных пациентов. Также кампанию подвязали под проект улучшения психического здоровья. В общем, глобальный респект.
???? | #NationalHugDay? Nobody does it better than André Gomes!— Everton (@Everton) January 21, 2020
Rewind to this time last year when @aftgomes spent an evening hugging 200 fans to raise vital funds for @EITC's mental health plans. ???? pic.twitter.com/f5Hyh2OC51
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