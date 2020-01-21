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Дайджест: оператор сообщил жене об измене мужа, благородство в футзале и День объятий

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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: оператор сообщил жене об измене мужа, благородство в футзале и День объятий
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Эквадорская "Барселона" в субботу провела спарринг против команды "Дельфин", но операторов в один из моментов встречи волновала не игра, а забавный эпизод на трибунах. Один из фанатов приобнял свою спутницу (?) и поцеловал ее, но, обнаружив, что на них направлена телекамера, парень максимально смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал виноватый вид и уткнулся в телефон. По информации СМИ, таким образом, парень "спалился" с любовницей

Классный момент из футзала: игрок отказался забить после того, как его противник получил травму в противоборстве с ним. Благородно.

Сегодня, 21 января, весь мир отмечает День объятий. Пресс-служба "Эвертона" считает, что "никто не сможет обниматься лучше, чем Андре Гомеш". Футболист "ирисок" продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, обнимая фанатов команды в рамках специальной акции по сбору средств на лечение больных пациентов. Также кампанию подвязали под проект улучшения психического здоровья. В общем, глобальный респект.

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В статье: Барселона (Эквадор) Эвертон (Ливерпуль) Андре Гомеш Дайджест
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