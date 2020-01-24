Дайджест: диджей Гризманн, SPA для игроков МЮ, новая форма ПСЖ и эффектный промах со стандарта
Яркие свежие футбольные моменты
Перед кубковым поединком с "Ибицей" Антуан Гризманн отлично размялся – все благодаря ритмичной музыке, которую поставили работники стадиона. Можно заметить, как француз двигает шеей в такт мелодии, а затем подключает руки и ноги. Интересно, что именно экс-форвард "Атлетико" протащил "Барселону" в следующий этап соревнования (1:2).
Antoine Griezmann enjoyed that Ibiza DJ set ???? ????— ESPN FC (@ESPNFC) January 24, 2020
(via @FCBarcelona) pic.twitter.com/rzelnospgJ
Сульшер отправил своих игроков на спа-процедуры после поражения "Бернли"? Похоже, что так. Футболисты "красных дьяволов" отдохнули в шикарной гостинице и на спа-курорте "Mere Golf Resort" в Чешире после домашнего проигрыша середняку АПЛ. Как сообщает Daily Mail, руководство клуба забронировало посещение процедур еще перед матчем.
Manchester United flops are treated to a spa day after Burnley defeat https://t.co/CvIPU9ePD3 pic.twitter.com/emkOii01NV— Gossipieh (@gossipieh) January 23, 2020
"Пари Сен-Жермен" представил новый, уже четвертый комплект экипировки, который сделан в сотрудничестве с компанией Jordan. Это именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, также известный как Jordans. Тем не менее, французский футбольный клуб также работает с компанией.
OFFICIAL: @PSG_inside have released a new fourth kit in collaboration with Jordan. pic.twitter.com/oQuJfHUne4— Squawka News (@SquawkaNews) January 24, 2020
Как бонус – эффектный промах со стандарта в исполнении Роберта Хута. Видео взято из архива Твиттера 433 – защитник выступал за "Лестер" и "Сток".
When Robert Huth took freekicks to a whole new level ???? pic.twitter.com/Wj5HyTZgyt— 433 (@433) January 24, 2020
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