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Дайджест: диджей Гризманн, SPA для игроков МЮ, новая форма ПСЖ и эффектный промах со стандарта

Общие новости
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Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: диджей Гризманн, SPA для игроков МЮ, новая форма ПСЖ и эффектный промах со стандарта
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Перед кубковым поединком с "Ибицей" Антуан Гризманн отлично размялся – все благодаря ритмичной музыке, которую поставили работники стадиона. Можно заметить, как француз двигает шеей в такт мелодии, а затем подключает руки и ноги. Интересно, что именно экс-форвард "Атлетико" протащил "Барселону" в следующий этап соревнования (1:2).

Сульшер отправил своих игроков на спа-процедуры после поражения "Бернли"? Похоже, что так. Футболисты "красных дьяволов" отдохнули в шикарной гостинице и на спа-курорте "Mere Golf Resort" в Чешире после домашнего проигрыша середняку АПЛ. Как сообщает Daily Mail, руководство клуба забронировало посещение процедур еще перед матчем.

"Пари Сен-Жермен" представил новый, уже четвертый комплект экипировки, который сделан в сотрудничестве с компанией Jordan. Это именной бренд, разработанный американской компанией Nike для легендарного баскетболиста Майкла Джордана, также известный как Jordans. Тем не менее, французский футбольный клуб также работает с компанией.

Как бонус – эффектный промах со стандарта в исполнении Роберта Хута. Видео взято из архива Твиттера 433 – защитник выступал за "Лестер" и "Сток".

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В статье: Роберт Хут Антуан Гризманн Барселона Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Дайджест jordan
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