В FIFPro опровергли назначение Платини на пост советника президента
Об этом сообщила федерация на своем сайте
Федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro опровергла назначение Мишеля Платини на пост советника президента организации.
Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности в связи с незаконным получением от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.
Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.
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