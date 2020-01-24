В FIFPro опровергли назначение Платини на пост советника президента

Федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro опровергла назначение Мишеля Платини на пост советника президента организации.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 года он был отстранен от футбольной деятельности в связи с незаконным получением от тогдашнего главы ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков.

Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.