"Нас покинул гений". Месси, Роналду и Неймар выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на гибель легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, также как и португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар.

"У меня нет слов… Скорблю вместе с семьей Коби и его друзьями. Совместное времяпровождение с ним было для меня удовольствием. Нас покинул настоящий гений", – написал Месси в Instagram.

"Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Он был настоящей легендой и вдохновением для многих. Выражаю мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии", – отметил Роналду.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, после второго гола в ворота "Лилля" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции, сделал жест в память о погибшем легендарном баскетболисте. Он узнал о гибели Брайанта в перерыве встречи. Забив гол с пенальти на 52-й минуте, Ней на пальцах изобразил число 24 – это номер, под которым играл Коби.

Neymar's tribute to Kobe Bryant after he scored. RIP pic.twitter.com/L678OrobY8 — Dezildez (@Dezildezzz) January 26, 2020

"It's a moment of great sadness in the world sport." ????#RIPMamba pic.twitter.com/NvlEQjCT9q — Goal (@goal) January 27, 2020

Напомним, 41-летний Коби разбился на вертолете вместе со своей 13-летней дочерью Джанной в воскресенье, 26 января. Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).