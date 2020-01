"Нас покинул гений". Месси, Роналду и Неймар выразили соболезнования в связи с гибелью Брайанта

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на гибель легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, также как и португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар.

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, после второго гола в ворота "Лилля" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Франции, сделал жест в память о погибшем легендарном баскетболисте. Он узнал о гибели Брайанта в перерыве встречи. Забив гол с пенальти на 52-й минуте, Ней на пальцах изобразил число 24 – это номер, под которым играл Коби.

Neymar's tribute to Kobe Bryant after he scored. RIP pic.twitter.com/L678OrobY8

"It's a moment of great sadness in the world sport." ????#RIPMamba pic.twitter.com/NvlEQjCT9q