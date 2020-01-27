Семейное дежавю. Сын Петера Боса повторил гол отца в матче Кубка Нидерландов. ВИДЕО

Джино Бос вряд ли хорошо известен даже болельщикам нидерландского футбола. Сын тренера, который выводил "Аякс" в финал Лиги Европы и тренировал дортмундскую "Боруссию" (а ныне возглавляет "Байер"), никогда не считался сильным игроком даже по меркам Эредивизии. Именно поэтому он сейчас защищает цвета "Гоу Эхед Иглз" во втором по рангу дивизионе.

Впрочем, после матча Кубка Нидерландов против "Эйселмервогелса" он заставил обратить на себя внимание СМИ. Джино сравнял счет в матче, благодаря чему его команда выиграла в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. Учитывая уровень соперника, достижение вряд ли можно считать выдающимся. Однако вся соль в том, что Бос-младший забил абсолютно идентичный гол, как его отец, когда тот еще был игроком "Фейеноорда".

Теперь было бы неплохо повторить достижение Петера с точки зрения завоевания титулов. В составе роттердамского клуба Бос-старший становился чемпионом и трижды выигрывал национальный кубок.