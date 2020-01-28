Президент УЕФА высказался о гибели Коби Брайанта и выразил поддержку семье баскетболиста

Президент УЕФА Александер Чеферин на официальном сайте Ассоциации прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

- Я не знал Брайанта лично, но меня всегда поражало то, как он твердо придерживался своей позиции против расизма и не отклонялся от нее. Это сделало его настоящим примером для других звезд спорта.

Невозможно даже представить горе, которое испытывает сейчас его семья. Весь мир спорта единым фронтом выражает ей свою поддержку, - сказал Чеферин.

Напомним, что Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и еще семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолета. Коби пользовался частным вертолетом еще с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".