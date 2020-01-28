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Президент УЕФА высказался о гибели Коби Брайанта и выразил поддержку семье баскетболиста

Общие новости
(1 голосов)

Коби никогда не уклонялся от проблемы расизма

Президент УЕФА высказался о гибели Коби Брайанта и выразил поддержку семье баскетболиста
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин на официальном сайте Ассоциации прокомментировал гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

- Я не знал Брайанта лично, но меня всегда поражало то, как он твердо придерживался своей позиции против расизма и не отклонялся от нее. Это сделало его настоящим примером для других звезд спорта.

Невозможно даже представить горе, которое испытывает сейчас его семья. Весь мир спорта единым фронтом выражает ей свою поддержку, - сказал Чеферин.

Напомним, что Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и еще семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолета. Коби пользовался частным вертолетом еще с тех пор, как выступал в составе "Лос-Анджелес Лейкерс".

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В статье: УЕФА Коби Брайант Александер Чеферин
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
28.01.2020 в 12:00
Рукалицо. Чё, рехнулся совсем?? Даже в такой ситуации умудрился впихнуть свой вонючий расизм. Оказывается, позиция против расизма сделала Коби примером для подражания и объектом восхищения... Тупорез, блт
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