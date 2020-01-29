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Жертвы зимы. Самые громкие провалы январского трансферного окна. ВИДЕО

Общие новости
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Не всегда высокая цена дает ожидаемый результат

Жертвы зимы. Самые громкие провалы январского трансферного окна. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Наиболее звездным трансфером в январе 2020-го стал переход датчанина Кристиана Эриксена из Тоттенхэма в Интер. Миланский клуб воспользовался тем, что у хавбека заканчивается контракт летом, и он потратил скромные 20 млн евро как для игрока такого уровня. Однако далеко не всегда гранды действуют так взвешенно. В очередном сюжет канал UA-Футбол расскажет о наиболее ярких случаях, когда многомиллионные трансферы завершались неудачей.

А какой из перечисленных случаев для вас является наиболее провальным? Или у вас есть свой вариант?

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В статье: Фернандо Торрес Энди Кэрролл Алексис Санчес трансферы канал UA-Футбол
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