Жертвы зимы. Самые громкие провалы январского трансферного окна. ВИДЕО
Не всегда высокая цена дает ожидаемый результат
Наиболее звездным трансфером в январе 2020-го стал переход датчанина Кристиана Эриксена из Тоттенхэма в Интер. Миланский клуб воспользовался тем, что у хавбека заканчивается контракт летом, и он потратил скромные 20 млн евро как для игрока такого уровня. Однако далеко не всегда гранды действуют так взвешенно. В очередном сюжет канал UA-Футбол расскажет о наиболее ярких случаях, когда многомиллионные трансферы завершались неудачей.
А какой из перечисленных случаев для вас является наиболее провальным? Или у вас есть свой вариант?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...