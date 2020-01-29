Жертвы зимы. Самые громкие провалы январского трансферного окна. ВИДЕО

Наиболее звездным трансфером в январе 2020-го стал переход датчанина Кристиана Эриксена из Тоттенхэма в Интер. Миланский клуб воспользовался тем, что у хавбека заканчивается контракт летом, и он потратил скромные 20 млн евро как для игрока такого уровня. Однако далеко не всегда гранды действуют так взвешенно. В очередном сюжет канал UA-Футбол расскажет о наиболее ярких случаях, когда многомиллионные трансферы завершались неудачей.

А какой из перечисленных случаев для вас является наиболее провальным? Или у вас есть свой вариант?