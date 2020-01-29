Женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии. Причина – коронавирус
Эпидемия добралась и до футбола…
Женская национальная сборная Китая по футболу была изолирована в отеле в Австралии из-за опасений о возможном распространении коронавируса. Делегация китаянок прилетела на матч отборочного турнира Олимпиады – по прибытию в Брисбен их проверили пограничники, после чего поместили на карантин в отеле до 5 февраля.
Ни у кого из делегации не было замечено симптомов болезни, как сообщает ABC. Ранее в Австралии был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
По последним данным, число заболевших в КНР превысило 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...