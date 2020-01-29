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Женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии. Причина – коронавирус

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Эпидемия добралась и до футбола…

Женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии. Причина – коронавирус
Новина українською

Женская национальная сборная Китая по футболу была изолирована в отеле в Австралии из-за опасений о возможном распространении коронавируса. Делегация китаянок прилетела на матч отборочного турнира Олимпиады – по прибытию в Брисбен их проверили пограничники, после чего поместили на карантин в отеле до 5 февраля.

Ни у кого из делегации не было замечено симптомов болезни, как сообщает ABC. Ранее в Австралии был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.

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По последним данным, число заболевших в КНР превысило 4,5 тысячи человек. Известно о более чем 100 погибших.

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В статье: коронавирус Женская сборная Китая
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