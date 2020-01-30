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Последствия коронавируса: Начало футбольного сезона в Китае перенесено

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На 30 января 7711 человек заболело, из них 170 умерли

Последствия коронавируса: Начало футбольного сезона в Китае перенесено
Новина українською

Все матчи нового футбольного сезона в Китае перенесены на поздний срок из-за вспышки коронавируса в стране, сообщается на официальном сайте Китайской футбольной ассоциации.

- Для содействия в борьбе с эпидемией пневмонии, в целях обеспечения здоровья болельщиков, представителей СМИ, игроков, тренеров, представителей футбольных клубов и обслуживающего персонала стадионов Китайская футбольная ассоциация приняла решение отложить начало сезона 2020 года, - говорится в заявлении.

Ассоциация выражает глубокое уважение всем медицинским работникам, которые в настоящее время борются с эпидемией.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Отметим, что специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 7711 человек, из них 170 умерли.

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В статье: Китай
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