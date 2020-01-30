Теперь грозит срок: экс-игрок Реала соврал в суде, что завершил карьеру футболиста

Экс-защитник мадридского "Реала" несерьезно отнесся к судебным порядкам – теперь это может обернуться 3 годами лишения свободы. Португальский защитник выступал в суде по делу об атаке на академию "Спортинга".

На вопрос о профессии Фабиу ответил: "Я уже завершил карьеру". Как сообщает португальская радиостанция Renascenca, позже португалец забрал свои слова назад. В общении с изданием Tribuna Expresso он сказал, что "готов принять новый вызов". На вопрос о заявлении от 29 января он ответил: "Естественно, я не завершал карьеру".

Теперь у Коэнтрау могут возникнуть серьезные проблемы – за дачу ложных показаний в суде, вплоть до 3 лет тюрьмы. Последним клубом 31-летнего защитника был португальский "Риу Аве", в котором он начинал карьеру. Фабиу выступал за мадридский "Реал" с 2011 по 2018-й.