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Теперь грозит срок: экс-игрок Реала соврал в суде, что завершил карьеру футболиста

Общие новости
(2 голосов)

Фабиу, врать – нехорошо

Теперь грозит срок: экс-игрок Реала соврал в суде, что завершил карьеру футболиста
Новина українською

Экс-защитник мадридского "Реала" несерьезно отнесся к судебным порядкам – теперь это может обернуться 3 годами лишения свободы. Португальский защитник выступал в суде по делу об атаке на академию "Спортинга".

На вопрос о профессии Фабиу ответил: "Я уже завершил карьеру". Как сообщает португальская радиостанция Renascenca, позже португалец забрал свои слова назад. В общении с изданием Tribuna Expresso он сказал, что "готов принять новый вызов". На вопрос о заявлении от 29 января он ответил: "Естественно, я не завершал карьеру".

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Теперь у Коэнтрау могут возникнуть серьезные проблемы – за дачу ложных показаний в суде, вплоть до 3 лет тюрьмы. Последним клубом 31-летнего защитника был португальский "Риу Аве", в котором он начинал карьеру. Фабиу выступал за мадридский "Реал" с 2011 по 2018-й.

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В статье: Фабиу Коэнтрау
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 18:34
Сейчас олень возбудится! Такая почва для глубокоанального анализа!)))
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adey (Korosten)
30.01.2020 в 18:20
чушь какая полнейшая. он не выходил на поле, что элементарно проверяется. и если не будет играть - то это самые честнейшие показания. а в интервью журналистам он может говорить что угодно, за это не наказывают.
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