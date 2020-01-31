"Роналду – монстр, но Месси – лучший". Ди Мария сравнил португальца и аргентинца

Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария рассказал о звездных партнерах, с которыми выступал на протяжении карьеры. Цитирует футболиста TyC Sports.

"Иметь возможность играть с такими исполнителями, как Роналду, Месси, Ибрагимович и Руни – это мечта. Кто лучший из них? Лионель. Роналду, безусловно, монстр. Неймар? Он получает удовольствие от футбола, ведь Ней – бразилец: играет и развлекается".

"Златан – сумасшедший, у него очень непростой характер. На поле он как Криштиану, но за его пределами он очень хороший человек. Я с ним очень хорошо ладил. Руни – тихоня, но он очень силен. Из всех, с кем я играл, сложно выбрать кого-то одного. Если вы меня просите это сделать, то я назову Месси".