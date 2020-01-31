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"Роналду – монстр, но Месси – лучший". Ди Мария сравнил португальца и аргентинца

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"Роналду – монстр, но Месси – лучший". Ди Мария сравнил португальца и аргентинца
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Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария рассказал о звездных партнерах, с которыми выступал на протяжении карьеры. Цитирует футболиста TyC Sports.

"Иметь возможность играть с такими исполнителями, как Роналду, Месси, Ибрагимович и Руни – это мечта. Кто лучший из них? Лионель. Роналду, безусловно, монстр. Неймар? Он получает удовольствие от футбола, ведь Ней – бразилец: играет и развлекается".

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"Златан – сумасшедший, у него очень непростой характер. На поле он как Криштиану, но за его пределами он очень хороший человек. Я с ним очень хорошо ладил. Руни – тихоня, но он очень силен. Из всех, с кем я играл, сложно выбрать кого-то одного. Если вы меня просите это сделать, то я назову Месси".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Уэйн Руни Неймар Анхель Ди Мария
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Источник:
TyC Sports

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Комментарии (1)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
31.01.2020 в 18:09
Тільки в збірній Аргентини, де вони разом грали, Мессі - лише пітушокКР7 по грі в збірній на дві голови вище
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