Зажигательные танцы футболистов. Как танцуют звезды футбола

Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но и в зажигательных танцах далеко за его пределами. Танцующих футболистов мы часто видим после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. О том кто, где, как и почему бросается в дикие пляски, расскажут в новом видео на канале 120 ЯРДОВ.