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Зажигательные танцы футболистов. Как танцуют звезды футбола

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Новое видео на канале 120 ярдов

Зажигательные танцы футболистов. Как танцуют звезды футбола
Новина українською

Футболисты прекрасно двигаются не только на поле, но и в зажигательных танцах далеко за его пределами. Танцующих футболистов мы часто видим после взятия ворот, в раздевалках, дома, на танцполе. О том кто, где, как и почему бросается в дикие пляски, расскажут в новом видео на канале 120 ЯРДОВ.

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