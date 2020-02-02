Жерсон Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю

Вингер "Анкарагюджю" Жерсон Родригес отметился голом в дебютном поединке за новую команду.

В игре 20-го тура Турецкой Суперлиги против "Касымпаша" (1:1 на 88-й минуте) люксембуржец реализовал пенальти в начале второго тайма, открыв счёт в матче.

Жерсон вышел на поле с первых минут.

Напомним, он выступает за турецкий клуб на правах аренды из "Динамо" до конца сезона.