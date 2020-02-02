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Жерсон Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю

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(1 голосов)

Вингер реализовал пенальти

Жерсон Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю
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Вингер "Анкарагюджю" Жерсон Родригес отметился голом в дебютном поединке за новую команду.

В игре 20-го тура Турецкой Суперлиги против "Касымпаша" (1:1 на 88-й минуте) люксембуржец реализовал пенальти в начале второго тайма, открыв счёт в матче.

Жерсон вышел на поле с первых минут.

Напомним, он выступает за турецкий клуб на правах аренды из "Динамо" до конца сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
02.02.2020 в 14:43
Удачи, Жерсон! Лёсик, провалится в КУ и придётся ему сдать пост. Летом будет у тебя 2й шанс. Все может быть. :))
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