Жерсон Родригес отметился дебютным голом за Анкарагюджю
Вингер реализовал пенальти
Вингер "Анкарагюджю" Жерсон Родригес отметился голом в дебютном поединке за новую команду.
В игре 20-го тура Турецкой Суперлиги против "Касымпаша" (1:1 на 88-й минуте) люксембуржец реализовал пенальти в начале второго тайма, открыв счёт в матче.
Жерсон вышел на поле с первых минут.
Напомним, он выступает за турецкий клуб на правах аренды из "Динамо" до конца сезона.
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absurdlight (Kiev)
02.02.2020 в 14:43
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