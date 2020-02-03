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Золотая бутса 2020: Левандовски в погоне за Иммобиле, Роналду уже четвертый

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Продолжает удивлять Холанд, большего ожидаем от Месси

Золотая бутса 2020: Левандовски в погоне за Иммобиле, Роналду уже четвертый
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Продолжается гонка лучших голеодоров чемпионатов Европы, борьба в лигах обостряется, как и индивидуальное соперничество, хотя пока лидер все тот же. Забивает и укрепляет свое лидерство в списке претендентов на "Золотую бутсу" Чиро Иммобиле – 25 голов у него и, соответственно, 50 очков. Форвард "Лацио" в минувший уик-энд поучаствовал в разгроме СПАЛа (5:1), дубль на счету Иммобиле, плюс голевую передачу записал он на свой счет.

Роберт Левандовски помог "Баварии" в гостях обыграть "Майнц" (3:1), первый точный удар в игре нанес поляк (всего у Роберта в чемпионате Германии 22 забитых мяча). На чистое второе место вышел Левандовски, хотя в ближайшее время могут догнать его коллеги по Бундеслиге. Тимо Вернер не забивал в ворота "Боруссии" (Менхенгладбах), а его "Лейпциг" на последних минутах спас ничью (2:2). Но не остановить новичка дортмундской "Боруссии", который отличился в третьем подряд поединке. Эрлинг Холанд дважды забил "Униону" и внес свой вклад в разгром берлинцев (5:0). У неудержимого норвежца в этом сезоне уже 23 гола, однако 16 из них еще за прошлый клуб в чемпионате Австрии.

Подбирается ближе к лидерам Криштиану Роналду. Вчера, 2 февраля, два мяча в ворота "Фиорентины" забил нападающий "Ювентуса", а туринцы одержали победу 3:0. И хоть оба мяча Роналду забил с пенальти, это не уменьшает его общих заслуг и вклада в победу. 19 голов и 38 очков у португальца.

Золотая бутса 2020: Левандовски в погоне за Иммобиле, Роналду уже четвертый - изображение 1

Джейми Варди на выходных не отличился точным ударом в перестрелке "Лестера" и "Челси" (2:2), но ранее форвард "лис" забил 17 голов, что позволяет ему удерживать шестую позицию в рейтинге. Еще один представитель АПЛ – Серхио Агуэро – имеет на один точный удар меньше. Также 16 голов забил в Серии А 2019/20 Ромелу Лукаку. Виссам Бен Йеддер из "Монако" не отпускает далеко лидирующую группу – 15 голов у него.

На десятом месте сразу восемь футболистов, каждый из них в ближайшее время может подняться выше. В первую очередь ожидаем голов от Лионеля Месси, форвард "Барселоны" на прошлых выходных помог забить юному 17-летнему дарования Анссумане Фати, две голевые передачи на его счету. Сам забить аргентинец не смог. Пока у Месси остается 14 голов в чемпионате Испании.

Также 14 раз забивали Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Йосип Иличич ("Аталанта"), Дэнни Ингз ("Саутгемптон") и Жоао Педро ("Кальяри").

Лучшие бомбардиры 2020 по состоянию на 03 февраля

голы

очки

1

Чиро Иммобиле (Лацио)

25

50

2

Роберт Левандовски (Бавария)

22

44

3

Тимо Вернер (Лейпциг)

20

40

4…5

Криштиану Роналду (Ювентус)

19

38

4…5

Эрлинг Холанд (Зальцбург/Боруссия)

23

38

6

Джейми Варди (Лестер)

17

34

7…8

Серхио Агуэро (Ман Сити)

16

32

7…8

Ромелу Лукаку (Интер)

16

32

9

Виссам Бен Йеддер (Монако)

15

30

* Сразу восемь игроков на 10 месте, забив по 14 голов, они имеют по 28 очков
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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Чиро Иммобиле Золотая бутса Тимо Вернер Джейми Варди Эрлинг Холанд
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