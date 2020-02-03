Роберт Левандовски – игрок года в Польше

Нападающий мюнхенской "Баварии" стал лучшим среди польских исполнителей в 2019 году. Как сообщает официальный сайт клуба, форвард вернул себе приз футболиста Польши – он опередил конкурентов в голосовании известного журнала Piłka Nożna.

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Левандовски выигрывал награду игроку года 7 раз подряд – с 2011-го по 2017 год, а в 2018-м первое место занял голкипер лондонского "Вест Хэма" Лукаш Фабиански. В 2019-м Левандовски забил 48 голов в 48 матчах за "Баварию". В своем Instagram Роберт отметил: