Коронавирус добрался до футбола, Мбаппе психует, а Фати бьет рекорды – новости футбола | 120 ярдов
Только из печи
Мбаппе покинет "Пари Сен-Жермен" из-за ссоры с Томасом Тухеля, у игрока "Уотфорда" проблемы с несовершеннолетней подружкой, Кинси Волански снова выбежала на поле, а аргентинского футболиста спас… коронавирус. Но это еще не все!
Рекорды Ансу Фати после передач Лионеля Месси, как удивляет мир еще один молодой футболист Эрлинг Холанд (7 голов за 3 матча), а также бомбардирские рекорды Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду. Об этих и других событиях недели — в свежем выпуске на 120 ярдов.
Не забывай, что в ролике есть одна фейковая новость – найди ее и сообщи в комментариях.
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