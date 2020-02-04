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Коронавирус добрался до футбола, Мбаппе психует, а Фати бьет рекорды – новости футбола | 120 ярдов

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Коронавирус добрался до футбола, Мбаппе психует, а Фати бьет рекорды – новости футбола | 120 ярдов
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Мбаппе покинет "Пари Сен-Жермен" из-за ссоры с Томасом Тухеля, у игрока "Уотфорда" проблемы с несовершеннолетней подружкой, Кинси Волански снова выбежала на поле, а аргентинского футболиста спас… коронавирус. Но это еще не все!

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Рекорды Ансу Фати после передач Лионеля Месси, как удивляет мир еще один молодой футболист Эрлинг Холанд (7 голов за 3 матча), а также бомбардирские рекорды Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду. Об этих и других событиях недели — в свежем выпуске на 120 ярдов.

Не забывай, что в ролике есть одна фейковая новость – найди ее и сообщи в комментариях.

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В статье: 120 ярдов
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