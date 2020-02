Дайджест: как Алиссон покрестил жену Фреда, светящийся орел на трибунах Лацио и торт Роналду

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер в своем бассейне покрестил супругу экс-игрока "Шахтера". Бразилец вместе со своей женой Натальей провели обряд крещения Моники Салум – возлюбленной игрока "МЮ" Фреда. Ранее Алиссон покрестил партнера по команде Роберто Фирмино. Ворота Бекера на "Энфилде" тоже имеют особую защиту?

К римскому дерби фанаты "Лацио" выложили мозаику в виде части "Сотворения Адама" из Сикстинской капеллы. Новый шедевр перед матчем с "Вероной" – на стадионе выключили свет, а трибуну осветил орел. "Дочь солнца освещает тьму" – это надпись на баннере, который растянули на трибуне болельщики римской команды. Перед стартовым свистком над стадионом традиционно пролетела Олимпия – та самая "дочь", американская белоголовая орлица, символ клуба. В Древнем Риме орел – символ самых храбрых легионов. Гордая птица присутствовала на 14 эмблемах "Лацио" из 18 за всю историю клуба.

Какой День рождения без торта? Криштиану Роналду поделился с фанатами фотографией вкусного десерта с надписью "CR7" , выполненной в черно-белых цветах "Ювентуса". Туринские сладости для 35-летнего португальца.

В качестве бонуса – перформанс "МЮ" 12-летней давности. В этот день в 1958 году в результате авиакатастрофы в Мюнхене погибло 23 человека, включая игроков, сотрудников и журналистов "красных дьяволов". 50 лет спустя "Сити" и "Юнайтед" почтили память погибших с помощью экипировки того времени.

On this day in 1958, 23 people—including Manchester United players, staff and journalists—died in a plane crash in Munich.



50 years later, Manchester United and Manchester City honoured the victims with one-off memorial kits ???? pic.twitter.com/FPgdYMw8Xb