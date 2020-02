Дайджест: намеренный промах с пенальти, фэйл вратаря молодежки Уругвая и кривляния Мбаппе

Полузащитник казахстанского клуба "Ордабасы" Абду Лаат Диакате совершил поступок в духе честной игры во время товарищеского матча против сербского "Пролетера" (1:1). В конце матча судья назначил спорный пенальти после падения игрока "Ордабасы" в штрафной площадке. 32-летний Диакате подошел к мячу и специально пробил мимо ворот – соперники и болельщики "Пролетера" встретили его поступок аплодисментами.

Вратарь молодежной сборной Уругвая пропустил курьезный гол в матче отборочного турнира Олимпиады-2020 против Бразилии (1:1). Мяч после удара на 40-й минуте прилетел в ноги голкипера Игнасио де Арруабаррены, но кипер его не зафиксировал и неуклюже отправил рукой прямо в ворота. В группе отбора лидирует Аргентина (3 очка), следом идет Бразилия (2), Уругвай – третий (1).

Ouch - Uruguay u23 goalkeeper De Arruabarrena had his struggles last night. pic.twitter.com/4Bf3ukBXbE