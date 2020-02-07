  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Назван самый высокооплачиваемый тренер мира. Это не Клопп. И даже не Гвардиола

Общие новости
(1 голосов)

Этот список возглавил Диего Симеоне

Назван самый высокооплачиваемый тренер мира. Это не Клопп. И даже не Гвардиола
Новина українською

Наставник Атлетико Мадрид Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира. Его заработная плата без учета налогов составляет 3,6 миллиона евро в месяц. Пеп Гвардиола с 1,94 миллионами располагается на втором месте. Третью строчку разделяют Жозе Моуриньо и Юрген Клопп.

Самые высокооплачиваемые тренеры в мире

Симеоне - 3,6 миллиона евро в месяц брутто

Гвардиола - 1,94 миллиона

Моуринью - 1,46 миллиона

Клопп - 1,46 миллиона

Зидан - 1,4 миллиона

Конте - 1,38 миллиона

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Диего Симеоне Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
07.02.2020 в 16:38
С одной стороны.. за что такое ему бабло..какие трофеии выиграл за эти годы.. с другйо стороны.. А каким бы был Атлетико без его? А без его он был добротным середняком середняком и изредка попадал в пятерку чемпионата. так что норм
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
07.02.2020 в 16:50
а ти попробуй та як він по фіналах і півфіналах ЛЧ з тим асортиментом(ігроки досить посередні,там нема меськи,роналду і т.д),і він стільки заробив ...так що все правильно...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...