Назван самый высокооплачиваемый тренер мира. Это не Клопп. И даже не Гвардиола
Этот список возглавил Диего Симеоне
Наставник Атлетико Мадрид Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира. Его заработная плата без учета налогов составляет 3,6 миллиона евро в месяц. Пеп Гвардиола с 1,94 миллионами располагается на втором месте. Третью строчку разделяют Жозе Моуриньо и Юрген Клопп.
Самые высокооплачиваемые тренеры в мире
Симеоне - 3,6 миллиона евро в месяц брутто
Гвардиола - 1,94 миллиона
Моуринью - 1,46 миллиона
Клопп - 1,46 миллиона
Зидан - 1,4 миллиона
Конте - 1,38 миллиона
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Источник:marca.com
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
07.02.2020 в 16:38
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oleg dynamo (львівська)
07.02.2020 в 16:50
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