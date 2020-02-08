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Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере. ВИДЕО

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И второй в футболке "Виссел Кобе"

Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере. ВИДЕО
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"Виссел Кобе" стал обладателем Суперкубка Японии, обыграв "Йокогаму" (3:3, пен. 3:2).

Стоит отметить, что для хавбека "Виссел Кобе" Андреса Иньесты этот трофей стал вторым в составе японского клуба, а также 37-м за всю игровую карьеру.

На данный момент рекорд по количеству трофеев принадлежит экс-партнеру Иньесты по "Барселоне" Дани Алвесу, который выиграл 40 различных титулов за карьеру.

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В статье: Андрес Иньеста Виссел Кобе
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