Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере. ВИДЕО

"Виссел Кобе" стал обладателем Суперкубка Японии, обыграв "Йокогаму" (3:3, пен. 3:2).

Стоит отметить, что для хавбека "Виссел Кобе" Андреса Иньесты этот трофей стал вторым в составе японского клуба, а также 37-м за всю игровую карьеру.

На данный момент рекорд по количеству трофеев принадлежит экс-партнеру Иньесты по "Барселоне" Дани Алвесу, который выиграл 40 различных титулов за карьеру.