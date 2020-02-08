Иньеста выиграл 37-й трофей в карьере. ВИДЕО
И второй в футболке "Виссел Кобе"
"Виссел Кобе" стал обладателем Суперкубка Японии, обыграв "Йокогаму" (3:3, пен. 3:2).
Стоит отметить, что для хавбека "Виссел Кобе" Андреса Иньесты этот трофей стал вторым в составе японского клуба, а также 37-м за всю игровую карьеру.
На данный момент рекорд по количеству трофеев принадлежит экс-партнеру Иньесты по "Барселоне" Дани Алвесу, который выиграл 40 различных титулов за карьеру.
今日のPKにBGM付けといたぞ pic.twitter.com/DZD3N6Yhmd— G boy(腹筋崩壊太郎) Gedō-san (@Aoyamaman30) February 8, 2020
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