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Кака: Месси без проблем мог бы играть в АПЛ или в любой другой топ-лиге

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Бразилец прокомментировал ситуацию вокруг аргентинца

Кака: Месси без проблем мог бы играть в АПЛ или в любой другой топ-лиге
Новина українською

Бывший полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии высказался насчет ситуации вокруг "Барселоны" и Лионеля Месси.

– Со стороны трудно судить о чем-то, чего не знаешь. Я не знаю, хочет ли Месси уйти или просто стремится защитить одноклубников на правах капитана. У Абидаля должность в клубе, и он говорит как спортивный директор.

– Может ли Месси играть за какой-то другой клуб, кроме "Барселоны"?

– Думаю, да. Он без проблем мог бы играть в АПЛ или топ-клубе из трех других топовых лиг мира. Все зависит от того, что он сам хочет. С трудом можно представить его в другому клубе, но он мог бы сказать себе: "Все в порядке, мне пора изменить что-то, получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде".Когда Роналду покинул "Реал", было грустно, многие сожалели в связи с его уходом. Но я думаю, что тогда все поняли: "Это нормально, для него это еще один вызов, и ему нужно двигаться дальше", – рассказал Кака.

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В статье: Лионель Месси Кака
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Источник:
Sky Sports
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