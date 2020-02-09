Кака: Месси без проблем мог бы играть в АПЛ или в любой другой топ-лиге

Бывший полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии высказался насчет ситуации вокруг "Барселоны" и Лионеля Месси.

– Со стороны трудно судить о чем-то, чего не знаешь. Я не знаю, хочет ли Месси уйти или просто стремится защитить одноклубников на правах капитана. У Абидаля должность в клубе, и он говорит как спортивный директор.

– Может ли Месси играть за какой-то другой клуб, кроме "Барселоны"?

– Думаю, да. Он без проблем мог бы играть в АПЛ или топ-клубе из трех других топовых лиг мира. Все зависит от того, что он сам хочет. С трудом можно представить его в другому клубе, но он мог бы сказать себе: "Все в порядке, мне пора изменить что-то, получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде".Когда Роналду покинул "Реал", было грустно, многие сожалели в связи с его уходом. Но я думаю, что тогда все поняли: "Это нормально, для него это еще один вызов, и ему нужно двигаться дальше", – рассказал Кака.