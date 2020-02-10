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Акценты. Нельзя быть чуточку беременной? Об изменении правила "вне игры"

Общие новости
(3 голосов)

А вы за или против изменения правил?

Акценты. Нельзя быть чуточку беременной? Об изменении правила "вне игры"
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

ФИФА рассматривает введение нового способа определения офсайда, при котором судьи будут считать, что игрок находится вне игры только в том случае, если он всем телом будет ближе к воротам, чем соперник.

На мой взгляд, положение "вне игры" в футболе – еще тот камень преткновения. Как любитель футбола (не путать с любителями результата!), в первую очередь, я получаю удовольствие от самого процесса игры. Под игрой тут понимается не все время матча, а "чистое" время игры в мяч, ограниченное свистками арбитра и прочими искусственными остановками.

Офсайд – наиболее неприятная из причин прерывания игры. Потому что она перечеркивает игру постфактум, отменяет то, что казалось уже свершившимся, заигранным. Зачастую из-за офсайда нас лишают зрелищных, а то и судьбоносных голов. А когда это, вдобавок, еще и гол команды, за которую ты болеешь… Нам ли не знать, что такое жизнь?

Акценты. Нельзя быть чуточку беременной? Об изменении правила "вне игры" - изображение 1

Будучи школьником, ненавидел это треклятое правило всеми фибрами души. И если бы со временем не вырос из коротких штанишек, со всем рвением поддержал бы радикальных противников офсайда.

Акцент первый: взять и отменить!

Вам не послышалось. Такие предложения раздаются все чаще и громче. Самое удивительное, что доводилось слышать это из уст не только "ботаников" с трибуны, но и достаточно футбольных людей. Марко ван Бастена вам хватит? Не только кумир 80-х, но и технический директор ФИФА, на секундочку.

Убрать, на фиг – и дело с концом! Нет офсайда – нет проблемы! Сразу и не скажешь, в каком именно классе я бурно аплодировал бы этой идее. Сегодня же, как говорится, с высоты прожитых лет, она видится отнюдь не революцией в футболе – больше похоже на какое-то харакири. Ибо то, что будет называться футболом после этого, на самом деле станет другим видом спорта.

И я далеко не уверен в том, что эта игра будет более зрелищной. А вот в том, что она станет куда более примитивной, отчего-то сомнений не возникает.

Офсайд – неотъемлемая часть футбола. Он появился вместе с другими двенадцатью основополагающими правилами игры 26 октября 1863 года. Правило "вне игры" необходимо было для того, чтобы не превратить игру в "тупое" закидывание мяча к воротам соперника, где толпились бы нападающие в шаге от лицевой линии.

По-моему, этим сказано все.

Акцент второй: взять и поделить!

На мой взгляд, заслуживало внимания предложение ввести в футболе аналог синей линии в хоккее с шайбой. То есть, фиксировать офсайд не ближе, чем, скажем, в 30 метрах от ворот защищающейся команды. Цифру можно варьировать, "двигая линию" хоть до самой штрафной площади – это пусть спецы определяют.

Разумеется, это не решило бы всех вопросов, но, уж по крайней мере, уменьшило бы количество офсайдов, как таковых. И, надо думать, несколько облегчило бы работу лайнсменам, тем самым уменьшив количество их ошибок при определении положения "вне игры". Во всяком случае, так оно видится дилетанту с трибуны.

Однако никакая линия не поможет в решении той проблемы, что нарисовалась в последние годы и органично связана с использованием в арбитраже видеоповторов. Когда стало возможным определение едва ли не миллиметрового офсайда.

Акценты. Нельзя быть чуточку беременной? Об изменении правила "вне игры" - изображение 2

Акцент третий: рожать – и никаких гвоздей!

Футбольную общественность будоражат то и дело фиксируемые офсайды, когда "вне игры" оказывается, грубо говоря, большой палец ноги. Формально все законно: нельзя быть чуть-чуть беременной, скажут вам педанты от судейства – заступил за воображаемую линию, значит, ты уже в офсайде.

Но эта ли педантичность есть предназначение офсайда? Если я правильно понимаю, он призван не дать нападающему фору в борьбе с защитником. Может ли считаться такой форой выставленная в шпагате нога, сделанный спиной к воротам шаг назад, не говоря уже о пресловутых "полкорпуса", и т. п.? Вопрос весьма спорный.

А ведь нынче у нас и полстопы – преступление. VAR-то все видит! Одно неосторожное движение – и вы готовитесь стать матерью. Ведь немножко беременной быть нельзя. Или – или.

Позволю себе продолжить эту аналогию. Не все беременные рожают. По той или иной причине может случиться прерывание беременности. Причем здесь футбол? Не каждое преимущество в полноги чревато опасностью для ворот. Я бы даже сказал: очень далеко не каждое. Квалифицированный оборонец тут имеет реальные шансы успеть помешать сопернику.

Но наступает момент, когда роды уже неизбежны. В нашем случае: когда преимущество форварда перед защитником очевидно, и последний никак не в состоянии ему помешать. Вот тут-то мы и рожаем наш офсайд, в положенный срок и по фэн-шую. Когда нападающий будет всем телом ближе к воротам, чем соперник. Как-то так.

Акценты. Нельзя быть чуточку беременной? Об изменении правила "вне игры" - изображение 3

А иначе уже теряет смысл правило преимущества атакующего игрока, находящегося на одном уровне с защитником. Что толку занимать такую позицию, если потом у тебя углядят условный чубчик, торчащий ближе к воротам на пару сантиметров? Как говорила Верка Сердючка: "Мужчина, уберите ваши ноги, или будем что-то решать!" По мне, таки надо решать.

Мнения футбольных чиновников разделились: многие опасаются, что после изменения правил нападающие получат слишком значительное преимущество перед защитниками – и баланс в игре будет нарушен. Шо вам сказать? Если станут чаще забивать – пусть это будет наше самое большое горе! В конце концов, большинство из нас смотрит футбол из-за голов.

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В статье: офсайд Футбольные правила
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Комментарии (8)
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ascent (Луксор)
10.02.2020 в 15:50
Сделайте допуск в определении офсайта (скажем +-20см) и если игроки в этом диапазоне не фиксируйте офсайт. Т.е если нападающий ближе к воротам на 18 см - офсайта нет! Диапазон или зону нечувствительности к офсайту можно найти опытным путем. Смешно когда фиксируют офсай 5 см...
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Loader (Днепр)
10.02.2020 в 15:55
Это не вариант, т.к. все-таки первоочередное решение принимают арбитры на поле, а они не терминаторы, чтобы просчитывать расстояния.)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 15:03
Ни в коем случае не нужно снова "изобретать велосипед", под надуманным предложением, якобы, улучшения... В настоящее время арбитрам и так уже расширили до "не могу" полномочия по определению офсайда. Арбитры не сразу свистят офсайд, а дают атакующей команде довести свою атаку до завершения или, хотя бы, удара по воротам. И лишь после этого выносят свой вердикт - офсайд или нет! А для того, чтобы предположить, откуда "дует ветер", кто лоббирует новшества по изменению офсайда, нужно вспомнить, кто за последние годы регулярно выигрывал матчи с помощью голов из офсайдов. И это были не просто голы в рядовых матчах, а это были голы в самых ключевых матчах плей-офф ЛЧ и даже финалах ЛЧ. Вот примеры. 20 мая 1998 года, финал ЛЧ Реал-Ювентус 1-0. Гол Миятовича из офсайда. Финал ЛЧ 2016, Реал-АМ Судья Клатенбург. Гол Рамоса из метрового офсайда. Апрель 2017 года. Реал-Бавария 4-2 и два гола Роналду из метровых офсайдов. Судья того матча Кашшаи. 14.02.2018. 1/8 ЛЧ Реал-ПСЖ 3-1. К концу первого тайма Реал проигрывал 0-1. На 44 мин. матча Реал подает угловой. От Крооса, которой на угловом флажке пошел пас на Иско и тот возвращает мяч Кроосу. Кроос принимает мяч в двухметровом офсайде, врывается в штрафную, красиво падает и это .... пенальти..... Даже не сомневаюсь, что фанаты Реала будут очень злыми от такой правды... Но тогда у меня к ним вопрос... А ну назовите мне ещё хотя бы одну команду в Европе, которая бы вот так, регулярно, забивая не по правилам, брала трофеи...
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Инспектор ( )
10.02.2020 в 15:22
Маниакальные психозы современная медицина лечит.
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0
-3
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Loader (Днепр)
10.02.2020 в 15:27
Когда по существу, как всегда, нечего сказать.
+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 15:33
Ну, я о маниакальных психозах впервые услышал от вас. Предполагаю, раз вы об этом говорите, раз вы такой компетентный, то, вероятно, лечились... Но, судя по вашему комментарию, вы явно не долеченный.
0
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Fata Morgana (Запорожье)
10.02.2020 в 14:45
К тому, что предлагают в ФИФА я бы добавил одну деталь. Разрешить принимать мяч находясь вне игры и передавать его дальше партнёру в правильном положении, однако гол из офф-сайда не засчитывать!
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Loader (Днепр)
10.02.2020 в 15:30
Не считаю это хорошим решением: таких вариантов будет уйма.
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