  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дайджест: лысый Жозе, король Лукаку, похороны Малаги, стихия против корнера и болбой-проковатор

Общие новости
(1 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: лысый Жозе, король Лукаку, похороны Малаги, стихия против корнера и болбой-проковатор
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал причины смены прически. Напомним, 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.

"Мне нравится экспериментировать, но в этот раз все немного иначе. Я пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят растрепанными. Так что я решил больше не думать об этом и попросил подстричь меня под ноль – надеюсь, они быстро вырастут".

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку после камбэка в матче с "Миланом" эмоционально отреагировал на результат дерби, провозгласив себя новым королем города. Лукаку забил последний, четвертый мяч команды.

города новый король".

there’s a new king in town

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

В рамках 27-го тура испанской Сегунды, "Малага" переиграла "Нумансию" (2:1). Перед матчем болельщики клуба в масках взяли… гроб и прошлись по улицам прямо к стадиону. Таким образом, фанаты выражают свое недовольство результатами клуба. Команда, которая в сезоне 2012/13 выступала в ЛЧ, сейчас располагается на 17-й позиции первенства.

Вчера был отменен поединок АПЛ между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом". Причина – ураган Сиара, который обрушился на Европу. По этой же причине был перенесен матч Бундеслиги между "Боруссией М" и "Кельном". Правда, во втором дивизионе чемпионата Англии поединки решили не переносить. Взгляните, как стихия была против подачи углового в матче "Миллуолла" и "Вест Бромвича" (0:2).

В матче чемпионата Туниса между клубами "Хамаммам-Лиф" и "Бизертен" (2:1) произошел забавный случай – болбой выкинул на трибуну бутсу одного из игроков. Футболист "Бизертена" не был впечатлен выходкой парня и влупил ему обутой ногой. Провокация удалась – игрока удалили, а его команда в итоге проиграла. Болельщик соперников припрятал амуницию у себя и после матча похвастался трофеем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Ромелу Лукаку Миллуолл Вест Бромвич Альбион Малага Дайджест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...