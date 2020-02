Дайджест: лысый Жозе, король Лукаку, похороны Малаги, стихия против корнера и болбой-проковатор

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал причины смены прически. Напомним, 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.

"Мне нравится экспериментировать, но в этот раз все немного иначе. Я пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят растрепанными. Так что я решил больше не думать об этом и попросил подстричь меня под ноль – надеюсь, они быстро вырастут".

"This time it was not the case, this time I fell asleep!" ????‍????



Jose Mourinho spends winter break scouting @DieRotenBullen ahead of Champions League clash: https://t.co/6s52GNc0y2 pic.twitter.com/fRNuEuNF5h — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 10, 2020

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку после камбэка в матче с "Миланом" эмоционально отреагировал на результат дерби, провозгласив себя новым королем города. Лукаку забил последний, четвертый мяч команды.

"У города новый король".

В рамках 27-го тура испанской Сегунды, "Малага" переиграла "Нумансию" (2:1). Перед матчем болельщики клуба в масках взяли… гроб и прошлись по улицам прямо к стадиону. Таким образом, фанаты выражают свое недовольство результатами клуба. Команда, которая в сезоне 2012/13 выступала в ЛЧ, сейчас располагается на 17-й позиции первенства.

Malaga’s Ultras group @FondoSur1904 has staged the club’s funeral tonight outside La Rosaleda. pic.twitter.com/QT8TDJN4VM — Christian Machowski (@Christian_ESEM) February 9, 2020

Вчера был отменен поединок АПЛ между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом". Причина – ураган Сиара, который обрушился на Европу. По этой же причине был перенесен матч Бундеслиги между "Боруссией М" и "Кельном". Правда, во втором дивизионе чемпионата Англии поединки решили не переносить. Взгляните, как стихия была против подачи углового в матче "Миллуолла" и "Вест Бромвича" (0:2).

It was a MISSION to keep the ball in place in London today ???? pic.twitter.com/dJhF7SGvLC — ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020

В матче чемпионата Туниса между клубами "Хамаммам-Лиф" и "Бизертен" (2:1) произошел забавный случай – болбой выкинул на трибуну бутсу одного из игроков. Футболист "Бизертена" не был впечатлен выходкой парня и влупил ему обутой ногой. Провокация удалась – игрока удалили, а его команда в итоге проиграла. Болельщик соперников припрятал амуницию у себя и после матча похвастался трофеем.