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Дайджест: издевательства Луиза, чемпионское тату фаната Ливерпуля и как CR7 с дочкой качает пресс

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Дайджест: издевательства Луиза, чемпионское тату фаната Ливерпуля и как CR7 с дочкой качает пресс
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Бразильский центральный защитник "Арсенала" Давид Луиз выложил видео, на котором можно заметить, как он издевается над своими партнерами по команде. Футболист подходил к спящим в автобусе одноклубникам, хватал их за нос и имитировал клаксон автомобиля. Справедливо, что от Джо Уиллока он все-таки отхватил.

Криштиану Роналду показал фанатам, как он качает пресс в домашних условиях. Нападающий "Ювентуса" пользуется для достижения рельефа обычным фитболом и помощью дочки, которая сидит на португальце – возможно, выступает в роли дополнительных весов

Поклонник "Ливерпуля" сделал татуировку в честь победы "Ливерпуля" в АПЛ в этом сезоне. Хоть медалей в кармане Клоппа и компании еще нет, болельщикам "красных" ничего не мешает уже праздновать чемпионство. Напомним, "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 22 зачетных пункта. BBC также приводит в своем материале историю еще одного болельщика, который сделал татуировку в честь победы Англии на ЧМ-2018. Случится ли подобный провал у фаната мерсисайдцев - узнаем в конце сезона...

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В статье: Криштиану Роналду Ливерпуль Давид Луиз Джо Уиллок Дайджест
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