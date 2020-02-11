Дайджест: издевательства Луиза, чемпионское тату фаната Ливерпуля и как CR7 с дочкой качает пресс

Бразильский центральный защитник "Арсенала" Давид Луиз выложил видео, на котором можно заметить, как он издевается над своими партнерами по команде. Футболист подходил к спящим в автобусе одноклубникам, хватал их за нос и имитировал клаксон автомобиля. Справедливо, что от Джо Уиллока он все-таки отхватил.

No one:



Absolutely no one:



David Luiz: PEEEEHHHNNNNNNNNNpic.twitter.com/ebEm3HvWFQ — LTArsenal™ (@ltarsenal) February 10, 2020

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