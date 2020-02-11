Дайджест: издевательства Луиза, чемпионское тату фаната Ливерпуля и как CR7 с дочкой качает пресс
Яркие свежие футбольные моменты
Бразильский центральный защитник "Арсенала" Давид Луиз выложил видео, на котором можно заметить, как он издевается над своими партнерами по команде. Футболист подходил к спящим в автобусе одноклубникам, хватал их за нос и имитировал клаксон автомобиля. Справедливо, что от Джо Уиллока он все-таки отхватил.
No one:— LTArsenal™ (@ltarsenal) February 10, 2020
Absolutely no one:
David Luiz: PEEEEHHHNNNNNNNNNpic.twitter.com/ebEm3HvWFQ
Криштиану Роналду показал фанатам, как он качает пресс в домашних условиях. Нападающий "Ювентуса" пользуется для достижения рельефа обычным фитболом и помощью дочки, которая сидит на португальце – возможно, выступает в роли дополнительных весов…
Поклонник "Ливерпуля" сделал татуировку в честь победы "Ливерпуля" в АПЛ в этом сезоне. Хоть медалей в кармане Клоппа и компании еще нет, болельщикам "красных" ничего не мешает уже праздновать чемпионство. Напомним, "Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" на 22 зачетных пункта. BBC также приводит в своем материале историю еще одного болельщика, который сделал татуировку в честь победы Англии на ЧМ-2018. Случится ли подобный провал у фаната мерсисайдцев - узнаем в конце сезона...
#ICYMI - one Liverpool fan has jumped the gun with his title tattoo...— BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2020
But he's not the only one!
Who remembers these early inkings?
In full ➡ https://t.co/mOynxN7Bu4 pic.twitter.com/sfkUyM6kUN
Jamie got an 'England 2018 World Cup winners' tattoo.— Match of the Day (@BBCMOTD) July 14, 2018
He's got no regrets...
(via @BBCLookNorth) pic.twitter.com/oNubhkcApf #BELENG #worldcup #bbcworldcup
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