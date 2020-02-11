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Де Росси рассказал, почему решил завершить карьеру

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Все из-за дочери

Де Росси рассказал, почему решил завершить карьеру
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Легенда "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.

"Единственной причиной, по которой я решил завершить карьеру, была моя дочь Гайя. Она осталась в Риме, а это было далеко. Ей всего 14 лет, и это нормально, что ей нужно, чтобы её отец был рядом. Сейчас, когда я тренирую, я всегда нахожусь рядом с ней", — приводит слова Де Росси GQ Italia.

Де Росси является воспитанником "Ромы". За первую команду римского клуба он выступал с 2002 по 2019 год. Всего в составе "волков" легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С "Ромой" он выиграл три трофея — 2 Кубка и Суперкубок Италии. Летом минувшего года на правах свободного агента Де Росси перешёл в "Боку Хуниорс". В начале текущего года он объявил о завершении карьеры игрока.

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В статье: Даниэле Де Росси Даниеле де Росси Де Росси
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