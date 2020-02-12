"Он полчаса лежал голый в раздевалке". Игроки сборной Чили – о причудливых привычках Бьелсы
Напомним, прозвище Марсело – "El Loco" (Сумасшедший)
Игроки национальной сборной Чили Хосе Фуэнсалида и Марк Гонсалес (уже завершил международную карьеру) рассказали о странном послематчевом ритуале экс-тренера главной команды страны – Марсело Бьелсы. Цитирует Марка и Хосе Daily Star. Сейчас Марсело возглавляет "Лидс", сборную Чили он тренировал с 2007 по 2010 год.
"Однажды Бьелса зашел в раздевалку, ему было очень жарко, он ходил туда-сюда и молчал, был сердитый. Рядом находилась еще одна раздевалка, и он зашел туда. Позже мы посмотрели, что он там делает: Марсело лежал на столе для массажа, абсолютно голый – где-то минут 30", – отметил Гонсалес.
"Он футбольный гений, требовательный менеджер, но у него есть безумие, с которым нужно уметь справляться. Однажды мы уступили Италии со счетом 0:1, соперник сыграл хорошо. Бьелса забежал в раздевалку и буквально сходил с ума – бегал и срывал с себя одежду. Он даже подрался с тренером итальянцев", – добавил Фуэнсалида.