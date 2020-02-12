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Тренер сборной Египта хочет видеть Салаха на Олимпиаде

Общие новости
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Клопп будет очень недоволен

Тренер сборной Египта хочет видеть Салаха на Олимпиаде
UA-Футбол
Новина українською

В августе этого года состоятся Олимпийские игры-2020. Главный тренер сборной Египта хочет видеть Мохамеда Салаха в своей команде.

"Пока еще не думал, кто будет вызван в команду. Могу сказать точно, что свое приглашение получит Салах - сейчас он один из лучших футболистов мира. С самим игроком я еще не разговаривал на эту тему", - цитирует Шавки Гариба Marca.

Напомним, что на Олимпиаде выступают футболисты младше 23-х лет. Однако, каждая сборная может вызвать трех "взрослых" игроков.

Отметим, что из-за участия в Олимпиаде Салах пропустит предсезонную подготовку "Ливерпуля". А зимой 2021 отправится на кубок Африки.

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В статье: Египет Ливерпуль Мохамед Салах
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