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Солари, год назад возглавлявший Реал, может стать тренером сборной Армении

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Вот так падение

Солари, год назад возглавлявший Реал, может стать тренером сборной Армении
UA-Футбол
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Аргентинский тренер Сантьяго Солари может встать у руля сборной Армении. Об этом сообщает местный источник Аrmsport.

Сейчас Сантьяго - приоритетный вариант. Только сегодня Федерация Футбола Армении расторгла контракт с Абраамом Хашманяном из-за неудовлетворительных результатов.

Последним местом работы Солари был мадридский "Реал". Он работал с командой до апреля 2018-го. Со "сливочными" он очень быстро покинул Лигу Чемпионов, а также упустил шанс стать чемпионом Испании.

Ранее Сантьяго претендовал на пост тренера одного из клубов MLS.

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В статье: Армения Сантьяго Солари
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