Солари, год назад возглавлявший Реал, может стать тренером сборной Армении

Аргентинский тренер Сантьяго Солари может встать у руля сборной Армении. Об этом сообщает местный источник Аrmsport.

Сейчас Сантьяго - приоритетный вариант. Только сегодня Федерация Футбола Армении расторгла контракт с Абраамом Хашманяном из-за неудовлетворительных результатов.

Последним местом работы Солари был мадридский "Реал". Он работал с командой до апреля 2018-го. Со "сливочными" он очень быстро покинул Лигу Чемпионов, а также упустил шанс стать чемпионом Испании.

Ранее Сантьяго претендовал на пост тренера одного из клубов MLS.