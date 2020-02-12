Солари, год назад возглавлявший Реал, может стать тренером сборной Армении
Вот так падение
Аргентинский тренер Сантьяго Солари может встать у руля сборной Армении. Об этом сообщает местный источник Аrmsport.
Сейчас Сантьяго - приоритетный вариант. Только сегодня Федерация Футбола Армении расторгла контракт с Абраамом Хашманяном из-за неудовлетворительных результатов.
Последним местом работы Солари был мадридский "Реал". Он работал с командой до апреля 2018-го. Со "сливочными" он очень быстро покинул Лигу Чемпионов, а также упустил шанс стать чемпионом Испании.
Ранее Сантьяго претендовал на пост тренера одного из клубов MLS.
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