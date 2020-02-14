Дайджест: жестокие тренировки Игало, прически Роналду и Златана, и как Тайсон поздравлял Коваленко
Яркие свежие футбольные моменты
Игало за 14 дней набрал форму, на которую у других футболистов может уйти месяц. Помогли двойные тренировки и тренер Балотелли. Последний раз Одион выходил на поле 6 декабря в финале Кубка Китая. Просто взгляните на этот жестокий комплекс упражнений:
Игроки донецкого "Шахтера" собрались в одном из киевских пабов, чтобы отметить День рождения Виктора Коваленко. Бразилец Тайсон на русском поздравил именинника – под аккомпанемент юмора Коноплянки:
Первый матч полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом" (1:1) мог запомниться не только борьбой на поле, но и противостоянием причесок – кто кого скосплеил?
Who's got the better bun? ????♂️???? pic.twitter.com/wISPcZGBVy— 433 (@433) February 13, 2020
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