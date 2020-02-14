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Дайджест: жестокие тренировки Игало, прически Роналду и Златана, и как Тайсон поздравлял Коваленко

Общие новости
(1 голосов)

Яркие свежие футбольные моменты

Дайджест: жестокие тренировки Игало, прически Роналду и Златана, и как Тайсон поздравлял Коваленко
Новина українською

Игало за 14 дней набрал форму, на которую у других футболистов может уйти месяц. Помогли двойные тренировки и тренер Балотелли. Последний раз Одион выходил на поле 6 декабря в финале Кубка Китая. Просто взгляните на этот жестокий комплекс упражнений:

Reaction medicine ????????????????

Публикация от Juddy Chukwudi (@debestgram_official)

Игроки донецкого "Шахтера" собрались в одном из киевских пабов, чтобы отметить День рождения Виктора Коваленко. Бразилец Тайсон на русском поздравил именинника – под аккомпанемент юмора Коноплянки:

Первый матч полуфинала Кубка Италии между "Миланом" и "Ювентусом" (1:1) мог запомниться не только борьбой на поле, но и противостоянием причесок – кто кого скосплеил?

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В статье: Тайсон Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Одион Игало Виктор Коваленко Дайджест
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Комментарии (1)
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Карикатурист (Білозерське)
14.02.2020 в 13:54
Вітя, схоже, трохи "під тиском".
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