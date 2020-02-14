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Эрнесто Вальверде: Тренировать в АПЛ? Я предпочту поехать в Австралию

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Интересная позиция…

Эрнесто Вальверде: Тренировать в АПЛ? Я предпочту поехать в Австралию
Новина українською

Экс-тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о продолжении карьеры. Цитирует наставника Goal.com.

"Меня часто спрашивают: "Как насчет того, чтобы тренировать в АПЛ?" Я отвечаю, что, на самом деле, предпочел бы поехать в Австралию. Карьера не длится вечность, иногда нужно думать о том, чтобы воспользоваться шансом пожить в каком-нибудь необычном месте".

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"Я восхищался Иньестой, когда он уехал в Японию. Подумал: ничего себе, другая культура, другие люди. Я также заинтересован в Японии. Там можно сделать прекрасные фотографии. Вообще, есть много мест, которые бы я хотел посетить. Четкого представления о будущем пока нет. Я просто люблю делать что-то необычное".

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В статье: Андрес Иньеста Эрнесто Вальверде Барселона АПЛ
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