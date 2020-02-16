Израильская газета опубликовала номер тренера с призывом президента Маккаби пригласить наставника

В одной из израильских газет есть мнение, что футбольному клубу "Маккаби" из Хайфы надо сменить главного тренера.

Решение редакторов бумажного издания стало весьма своеобразным.

На титульном листе газеты был опубликован номер наставника, с призывом к президенту клуба пригласить специалиста в команду. Самое интересное, что номер оказался реальным.