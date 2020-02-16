Израильская газета опубликовала номер тренера с призывом президента Маккаби пригласить наставника
Хайфайская газета сделала довольно необычный намек президенту клуба
В одной из израильских газет есть мнение, что футбольному клубу "Маккаби" из Хайфы надо сменить главного тренера.
Решение редакторов бумажного издания стало весьма своеобразным.
На титульном листе газеты был опубликован номер наставника, с призывом к президенту клуба пригласить специалиста в команду. Самое интересное, что номер оказался реальным.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...