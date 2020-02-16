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Манчестер Сити готовит компромат на Ювентус и ПСЖ, чтобы задать вопросы в CAS

Общие новости
(3 голосов)

Идущий в ад ищет себе попутчиков?

Манчестер Сити готовит компромат на Ювентус и ПСЖ, чтобы задать вопросы в CAS
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14 января УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов на следующие 2 года. "Горожане" готовятся оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

The Athletic сообщает, что некоторые высокопоставленные лица считают, что наказание английского клуба может быть сокращено до 1 года. Другие вообще же считают, что "Ман Сити" сможет вовсе избегут любого запрета на участие в еврокубках, но при этом "Сити" должен будет заплатить значительно больший штраф, нежели 30 миллионов евро.

Также по информации источника, представители и руководители "Манчестер Сити" хотят задать в суде вопросы насчет "ПСЖ" и "Ювентуса".

В случае парижан: вопросы относительно денег от спонсорских сделок, на которые приобрели Неймара и Мбаппе, но клуб так и не получил наказания от УЕФА.

Что касается "Юве", то "Ман Сити" хочет получить ответ насчет сделки туринцев с компанией Fiat, которая принадлежит президенту "зебр" Андреа Аньелли. По информации многих СМИ, именно Аньелли, будучи членом исполнительного комитета УЕФА привел в стуктуру президента "Пари Сен Жермен" Аль-Хелайфи.

К примеру в 2019-м году компания Jeep, которая принадлежит Fiat, подписала с "Ювентусом" новое соглашение и увеличила спонсорские выплаты со стороны одного только автомобильного концерна на 20 миллионов фунтов.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) CAS Манчестер Сити (Англия) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
The Athletic
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Комментарии (13)
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2020 в 22:14
А взагалі чому футбол такий особливий у плані підписання гравців? Чому в інших, навіть в не менш багатих видах спорту, все не так? Чому в Формулі-1 ніхто не може перекупити пілота в свою команду? Чому в НБА є драфт? Чому в волейболі, гандболі і тд просто підписують гравців і вони грають до кінця контракту у 90% випадків?
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Cerega15 (Kherson)
16.02.2020 в 22:08
Ерунда все это. Никогда жёсткие ограничения ни к чему хорошему не приводили, тот же совок, чтобы далеко за примером не ходить. Футбол уже давно не спорт, это шоу, на котором все зарабатывают, включая всех футбольных функционеров. Миллиардеры хотят вливать миллионы - дайте им возможность для этого, к черту эти дурацкие ограничения, сделайте лигу экстра класса, куда будут вливать столько, сколько сочтут нужным, если это не принесет результата - денег просто никто не даст и все вернётся на круги своя. То же самое и в отношении допинга, сделайте два соревнования, в одном из них - никаких ограничений по допингу, запредельные скорости все 90 мин, я бы такое смотрел.
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2020 в 22:00
А взагалі не так треба боротися із мега-зарплатами. Просто відмініть "Правило Босмана"! Хто не знає, що це - гугліть. Якщо коротко, через це правило з кінця 90-х почала різко зростати трансферна вартість футболістів і футбол став дуже виділятися фінансово на фоні інших видів спорту...
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Cerega15 (Kherson)
16.02.2020 в 22:14
При чем тут это? Причина в популяризации футбола и монетизации трансляций. Доходы европейцев выросли - они готовы за это платить, требуя зрелищ. Или будешь утверждать, что в Африке зп ниже, потому что у них такого правила нет?
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2020 в 22:20
В США НБА і НХЛ не менш популярні, але там практично відсутня практика купівлі гравців (там або переходять вільні агенти, або драфт). У Формулі-1 теж немає купівлі пілотів і клаусул всіляких - тільки вільні агенти. Саме можливість купити футболіста (а не чекати, поки він стане вільним агентом) змусила клубів нарощувати бюджети. Бо у 80-ті і 90-ті футбол був не менш популярним, ніж зараз і Європа вже тоді небідна була. А каталізатором цього всього стало Правило Босмана (і ще низка подібних процесів -Правило Вебстера і тд).
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Cerega15 (Kherson)
16.02.2020 в 22:32
Зри в корень. Все перечисленные тобой виды спорта ведь тоже выросли относительно самых себя, не так ли? Боксеров тоже никто не покупает, но суммы контрактов у них выросли многократно. Причина во всём этом одна, я назвал ее выше, все остальное - детали, "местные" особенности. Футбол выделяется по бюджетам, потому что у него аудитория больше и только.
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oda1979 (Запорожье)
16.02.2020 в 21:55
Круто. Это типа для того, что бы футболеры из МС не разбежались, решили прижать потенциальных покупателей товара?
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2020 в 21:46
Ну на фоні МС, ПСЖ, Реала і Барси апетити Юве дуже скромні. Ну да, купили Крістінку, але вони і продавали непогано... Фіат має більше бабок, ніж власники ПСЖ чи МС, але не розкидається ними так... P.S. Джип не належить конкретно Фіату і безпосередньо Аньєлі. Є спільне підприємство - концерн Фіат-Крайслер (FCA) і Джип належить саме Крайслеру!
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Spokoyno (Киев)
16.02.2020 в 21:38
Ну так... "Граються зі спонсорськими коштами" з десяток клубів, а можливо і не один, утім чогось "відповідати за скоєне" повинен ТІЛЬКИ ОДИН Обидна ДА!!! Хоч дійсно з приходом великих коштів магнатів часто це починаєт нагадувати, а в мене авто / яхта / команда найкрутіша!
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ivst (kharkov)
16.02.2020 в 21:36
Правильно, правильно! Я бы на их месте ещё и Суркисов пристегнул с Павелко
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-2
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2020 в 21:45
Ну тоді і Ахметова вже - Шахтар ж донатять найбільше в ЧУ... Бюджет найбільший в нього.
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Helly (Киев)
16.02.2020 в 21:30
Стукачи
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-1
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Romerik (YNWA)
16.02.2020 в 21:00
Опа, опа. А вот это уже интереснее... Сити решил еще немного денежных мешков за собой потянуть... Прикольно, хотя насчет Юве мало вероятно что что-то найдут, а от Париж... Хотя думаю в араба там все схвачено...
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