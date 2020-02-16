Манчестер Сити готовит компромат на Ювентус и ПСЖ, чтобы задать вопросы в CAS

14 января УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в Лиге чемпионов на следующие 2 года. "Горожане" готовятся оспаривать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

The Athletic сообщает, что некоторые высокопоставленные лица считают, что наказание английского клуба может быть сокращено до 1 года. Другие вообще же считают, что "Ман Сити" сможет вовсе избегут любого запрета на участие в еврокубках, но при этом "Сити" должен будет заплатить значительно больший штраф, нежели 30 миллионов евро.

Также по информации источника, представители и руководители "Манчестер Сити" хотят задать в суде вопросы насчет "ПСЖ" и "Ювентуса".

В случае парижан: вопросы относительно денег от спонсорских сделок, на которые приобрели Неймара и Мбаппе, но клуб так и не получил наказания от УЕФА.

Что касается "Юве", то "Ман Сити" хочет получить ответ насчет сделки туринцев с компанией Fiat, которая принадлежит президенту "зебр" Андреа Аньелли. По информации многих СМИ, именно Аньелли, будучи членом исполнительного комитета УЕФА привел в стуктуру президента "Пари Сен Жермен" Аль-Хелайфи.

К примеру в 2019-м году компания Jeep, которая принадлежит Fiat, подписала с "Ювентусом" новое соглашение и увеличила спонсорские выплаты со стороны одного только автомобильного концерна на 20 миллионов фунтов.