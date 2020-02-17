Осечка Реала, Лацио уже второй, Бавария снова лидер. Главные новости за 16 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 16 февраля

Зинедин Зидан сохранил лидерство в Ла Лиге, но по итогам 24-го тура отрыв от "Барселоны" сократился лишь до одного очка - "Реал" на своем поле не смог обыграть "Сельту". Сливочные пропустили уже на седьмой минуте, отыгрались в начале второго тайма (Кроос), а затем вышли вперед благодаря реализованному Рамосом пенальти. Однако в конце встречи пропустили от Мины - 2:2 в итоге. С аналогичным счетом завершилась встреча "Севильи" с "Эспаньолом", как следствие андалусцы не смогли обойти "Атлетико" и "Хетафе".

В Италии в очной встрече "Лацио" и "Интер" определяли, кто будет главным преследователем "Ювентуса". В конце первого тайма Янг вывел нерадзури вперед. Но сразу после перерыва Иммобиле реализовал пенальти, а затем Милинкович-Савич забил победный для римлян гол - 2:1 в итоге. "Ювентус" даже без Роналду, который получил отдых, выиграл - 2:0 в поединке с "Брешией". Старая Синйьора лидирует, "Лацио" отстает на одно очко, "Интер" - на три.

Четыре последних поединка в АПЛ канониры сыграли вничью. Наконец в игре с "Ньюкаслом" удалось взять три очка. К тому же весьма убедительно. Героем встречи стал Пепе, который забил сам и дважды ассистировал - Обамейянгу и Ляказетту. Еще один гол на счету Озила. У "Тоттенхэма" матч против "Астон Виллы" был куда тяжелее. 90 минут игры завершились со счетом 2:2, а на 90+4-й вилланы допустили ошибку в защите и Сон Хин Мин реализовал выход один на один - Шпоры победили 3:2 и вернулись на пятое место.

Лишь день "Лейпциг" наслаждался статусом лидера Бундеслиги. "Бавария" легко выполнила обязательную программу в противостоянии с "Кельном". Фактически судьба встречи была решена в первые 15 минут, когда мюнхенцы забили трижды. Во втором тайме "Бавария" забила четвертый и позволила сопернику "размочить" счет. А вот "Шальке" сыграл в сухую ничью с "Майнцом", кобальтовые идут шестыми.

По крайней мере, так утверждает одно из британских изданий. Речь идет о титуле 2014-го года. В том сезоне "Сити" обошел "Ливерпуль" всего на два очка. Как утверждают СМИ, если манчестерцам не удастся выиграть дело в Спортивном суде, звание чемпиона перейдет к мерсисайдцам. Между тем, Хосеп Гвардиола не собирается покидать клуб летом, а планирует отработать свой контракт до конца, то есть до 2021-го года.

Евгений реализовал пенальти в игре его "Бурсаспора" с четвертой командой лиги "Адана Демирспором". Команда украинца занимает второе место в турнирной таблице второго дивизиона Турции, отставая от лидера на три очка.