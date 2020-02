Дайджест: удар вратаря… по форварду, 100-летний фанат Юве, новый мяч АПЛ и подколы Жозе над Соном

"Ювентус" перед матчем 24-го тура Серии А против "Брешии" (2:0) поздравил своего болельщика… со 100-летием! Дедушка получил футболку клуба с числом "100" на спине. Видимо, поклонники "Старой синьоры" склонны к долголетию…

Buon #JuveBrescia al signor Silvio Fasson.

Un tifoso specialissimo, un tifoso... centenario! ???? ❤️ pic.twitter.com/YFA0HQjtDr — JuventusFC (@juventusfc) February 16, 2020

В концовке матча между "Сантос Лагуной" и "Тигресом", голкипер "тигров" Наэль Гузман (он провел 6 матчей за сборную Аргентины) завладел мячом в своей штрафной площадке и хотел быстро выбить снаряд в поле с рук, но перед ним оказался форвард противника по фамилии Агирре. Вратаря взбесил тот факт, что ему попытались помешать, и залепил по нападающему, после чего быстро сориентировался и упал на газон. Занятное зрелище…

What on earth was the goalkeeper doing here?! ????pic.twitter.com/4oiUI31BT9 — Goal (@goal) February 17, 2020

Моуриньо подколол Сон Хин Мина во время беседы с репортером после победы над "Астон Виллой" (2:3) в рамках очередного тура АПЛ: "Вы говорите о голах, которые он забил или о тех голах, которые он не забил?" Жозе – мастер сарказма.

"You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!"



Jose steps in on Sonny's post-match interview! ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/LJtRmL5gES — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2020

Английская Премьер-лига начнет использовать новый футбольный снаряд для поединков уже в эти выходные, начиная с матча "Челси" и "Тоттенхэма". Лондонское дерби состоится в субботу (22 февраля), стартовый свисток прозвучит в 14:30. Как вам новый дизайн?