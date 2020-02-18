Обратился к знахарке: игрок сборной Сьерра-Леоне был проклят, наступив на необычный предмет

Футболист Мохамед Буйя Турей из Сьерра-Лионе, выступающий за шведский футбольный клуб "Юргорден", обратился за помощью к знахарке. Женщина сообщила ему, что он наступил на заколдованный предмет, добавив, что обратись Мохамед в обычную больницу, его спортивная карьера была бы закончена, как сообщает BBC.

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Турей отметил, что после одного из матчей начал испытывать боль в стопе, которая затем распространилась на всю ногу. Родственники футболиста посоветовали ему обратиться к знакомой знахарке: она и констатировала, что вся напасть – из-за подкинутого магического предмета на поле базы, где тренировался нападающий.

По словам 23-летнего исполнителя, акт черной магии был осуществлен недоброжелателем из-за зависти. Мохамед желает добиться справедливости и привлечь "чернокнижника" к ответственности – он уже установил его личность, но делиться подробностями с прессой не захотел. По итогам прошлого сезона Турей завоевал Золотую бутсу чемпионата Швеции.