  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Обратился к знахарке: игрок сборной Сьерра-Леоне был проклят, наступив на необычный предмет

Общие новости
(1 голосов)

Чудеса, да и только!

Обратился к знахарке: игрок сборной Сьерра-Леоне был проклят, наступив на необычный предмет
Новина українською

Футболист Мохамед Буйя Турей из Сьерра-Лионе, выступающий за шведский футбольный клуб "Юргорден", обратился за помощью к знахарке. Женщина сообщила ему, что он наступил на заколдованный предмет, добавив, что обратись Мохамед в обычную больницу, его спортивная карьера была бы закончена, как сообщает BBC.

Читайте такжеМагическая выездная форма волков – Рома представила новую экипировку

Турей отметил, что после одного из матчей начал испытывать боль в стопе, которая затем распространилась на всю ногу. Родственники футболиста посоветовали ему обратиться к знакомой знахарке: она и констатировала, что вся напасть – из-за подкинутого магического предмета на поле базы, где тренировался нападающий.

По словам 23-летнего исполнителя, акт черной магии был осуществлен недоброжелателем из-за зависти. Мохамед желает добиться справедливости и привлечь "чернокнижника" к ответственности – он уже установил его личность, но делиться подробностями с прессой не захотел. По итогам прошлого сезона Турей завоевал Золотую бутсу чемпионата Швеции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мохамед Буйя Турей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Napoli
18.02.2020 в 11:50
Они там вообще #бнулись в своей Африке?
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.02.2020 в 12:04
Они всегда такие были.
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...