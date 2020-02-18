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Дель Пьеро и Фигу сыграли в настольный футбол под наблюдением Капелло

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Победителем оказался итальянец

Дель Пьеро и Фигу сыграли в настольный футбол под наблюдением Капелло
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Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро сыграл в настольный футбол с бывшим полузащитником "Реала" Луиш Фигу.

Наблюдал за всем этим Фабио Капелло, который в прошлом тренировал обе команды. Видео опубликовал Instagram 433.

Оба футболиста уже завершили карьеру. Последним местом работы 73-летнего Фабио Капелло был китайский "Цзянсу Сунин".

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В статье: Алессандро Дель Пьеро Фабио Капелло Луиш Фигу
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