Дель Пьеро и Фигу сыграли в настольный футбол под наблюдением Капелло
Победителем оказался итальянец
Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро сыграл в настольный футбол с бывшим полузащитником "Реала" Луиш Фигу.
Наблюдал за всем этим Фабио Капелло, который в прошлом тренировал обе команды. Видео опубликовал Instagram 433.
Оба футболиста уже завершили карьеру. Последним местом работы 73-летнего Фабио Капелло был китайский "Цзянсу Сунин".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 1000 грн Играть
загрузка...