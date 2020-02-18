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Динамо Загреб подписало 20-летнего воспитанника Арсенала

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Должен будет заменить Ольмо

Динамо Загреб подписало 20-летнего воспитанника Арсенала
UA-Футбол
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"Динамо" Загреб подписало 20-летнего игрока "Арсенала" Робби Бартона. Об этом сообщил официальный сайт "канониров".

Детали сделки остаются неизвестными. Полузащитник перебрался в хорватский гранд на постоянной основе. В нем видят замену для Данни Ольмо, который был продан в "РБ Лейпциг".

Читайте такжеОфициально: Дани Ольмо – игрок РБ Лейпциг

Бартон пришел в академию "Арсенала" в возрасте шести лет. В молодежной команде он провел 23 матча и забил 6 голов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Динамо (Загреб) Робби Бертон
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