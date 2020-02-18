Динамо Загреб подписало 20-летнего воспитанника Арсенала
Должен будет заменить Ольмо
"Динамо" Загреб подписало 20-летнего игрока "Арсенала" Робби Бартона. Об этом сообщил официальный сайт "канониров".
Детали сделки остаются неизвестными. Полузащитник перебрался в хорватский гранд на постоянной основе. В нем видят замену для Данни Ольмо, который был продан в "РБ Лейпциг".
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Бартон пришел в академию "Арсенала" в возрасте шести лет. В молодежной команде он провел 23 матча и забил 6 голов.
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