Динамо Загреб подписало 20-летнего воспитанника Арсенала

"Динамо" Загреб подписало 20-летнего игрока "Арсенала" Робби Бартона. Об этом сообщил официальный сайт "канониров".

Детали сделки остаются неизвестными. Полузащитник перебрался в хорватский гранд на постоянной основе. В нем видят замену для Данни Ольмо, который был продан в "РБ Лейпциг".

Бартон пришел в академию "Арсенала" в возрасте шести лет. В молодежной команде он провел 23 матча и забил 6 голов.