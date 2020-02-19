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"Никаких подсчетов миллиметров больше не будет". Венгер предлагает ввести новые правила офсайда

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(2 голосов)

Экс-тренер "Арсенала" на связи

"Никаких подсчетов миллиметров больше не будет". Венгер предлагает ввести новые правила офсайда
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Бывший менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас занимает пост главы ФИФА по глобальному развитию, рассказал, каким он видит новое правило определения офсайда. Цитирует француза Sky Sports.

"Офсайд не будет фиксироваться, если хотя бы одна из частей тела нападающего, которой можно забить, находится на уровне защитника – даже если другие части тела игрока находятся впереди. Никаких подсчетов миллиметров больше не будет".

Известно, что тренеры и футболисты регулярно жалуются на фиксацию положения "вне игры", указывая на то, что из-за "ногтя, носа или мизинца" их команда лишается права на забитый мяч.

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В статье: Арсен Венгер офсайд
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Комментарии (3)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
19.02.2020 в 14:07
Не пойму чем не нравится правило миллиметра — не высовывай свой нос (мизинец, ноготь) на этот миллиметр, это не поможет забить, а вот хороший рывок, грамотно выбраная позиция — и твой гол не отменит даже купленный судейка
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.02.2020 в 13:36
Бред... тогда будут мерять с другой стороны - находится ли часть тела атакующего игрока в пределах "тени" защищающегося
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
19.02.2020 в 13:46
вот вот .. меняется только сторона с которой мерять будут .. что-то тупит Венгер
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