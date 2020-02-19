"Никаких подсчетов миллиметров больше не будет". Венгер предлагает ввести новые правила офсайда

Бывший менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас занимает пост главы ФИФА по глобальному развитию, рассказал, каким он видит новое правило определения офсайда. Цитирует француза Sky Sports.

"Офсайд не будет фиксироваться, если хотя бы одна из частей тела нападающего, которой можно забить, находится на уровне защитника – даже если другие части тела игрока находятся впереди. Никаких подсчетов миллиметров больше не будет".

Известно, что тренеры и футболисты регулярно жалуются на фиксацию положения "вне игры", указывая на то, что из-за "ногтя, носа или мизинца" их команда лишается права на забитый мяч.