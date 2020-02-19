"Никаких подсчетов миллиметров больше не будет". Венгер предлагает ввести новые правила офсайда
Экс-тренер "Арсенала" на связи
Бывший менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который сейчас занимает пост главы ФИФА по глобальному развитию, рассказал, каким он видит новое правило определения офсайда. Цитирует француза Sky Sports.
"Офсайд не будет фиксироваться, если хотя бы одна из частей тела нападающего, которой можно забить, находится на уровне защитника – даже если другие части тела игрока находятся впереди. Никаких подсчетов миллиметров больше не будет".
Известно, что тренеры и футболисты регулярно жалуются на фиксацию положения "вне игры", указывая на то, что из-за "ногтя, носа или мизинца" их команда лишается права на забитый мяч.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZeeZoo (Кривой Рог)
19.02.2020 в 14:07
Ответить
0
0
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
19.02.2020 в 13:36
Ответить
+1
0
BigGar (Княгинин (Луганськ))
19.02.2020 в 13:46
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...