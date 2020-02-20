"Он – будущее футбола". Криштиану Роналду рассказал, кто станет его преемником
Португалец готов передать звание одного из лидеров спорта №1
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своим мнением о форварде "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе. Цитирует лидера сборной Португалии AS. В текущем сезоне француз забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 29 матчах за "ПСЖ".
"Мбаппе – это будущее и настоящее. Он фантастический игрок, очень быстрый. Килиан – будущее футбола".
Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. Ранее он играл за "Монако". На клубном уровне 21-летний игрок завоевал 6 трофеев, включая три титула чемпиона Лиги 1. Вместе с национальной сборной Франции нападающий стал чемпионом мира в 2018 году.
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