Неймар не включил Роналду в свой список ТОП-5 футболистов мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймар назвал пятерку лучших футболистов в мире на данный момент, как сообщает Marca.

Читайте также Лига талантов: Семь восходящих звезд чемпионата Франции

В список попали экс-партнеры бразильца по атаке "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, нынешний одноклубник Килиан Мбаппе, а также полузащитник "МЮ" Поль Погба и форвард мадридского "Реала" Эден Азар. Интересно, что Неймар не нашел места нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 28-летний Ней принял участие в 14 матчах Лиги 1, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.