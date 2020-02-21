Неймар не включил Роналду в свой список ТОП-5 футболистов мира
"Ты был мне братом, Ней…"
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Бразилии Неймар назвал пятерку лучших футболистов в мире на данный момент, как сообщает Marca.
В список попали экс-партнеры бразильца по атаке "Барселоны" Лионель Месси и Луис Суарес, нынешний одноклубник Килиан Мбаппе, а также полузащитник "МЮ" Поль Погба и форвард мадридского "Реала" Эден Азар. Интересно, что Неймар не нашел места нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В текущем сезоне 28-летний Ней принял участие в 14 матчах Лиги 1, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.
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Источник:Marca
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